Uzavřené zůstanou základní, střední a umělecké školy, Technická univerzita, kina a divadla v kraji. Opatření, které včera vydala vláda, zakazuje od dnešního rána pořádání také všech akcí, kterých by se zúčastnilo více než 30 lidí. „Zrušili jsme nedělní pohádku, i když na ni chodí jen malý počet dětí,“ upozornil například Martin Fryč, který ve svém knihkupectví pořádá pravidelná představení pro menší počet dětí.

Od včerejšího dne jsou uzavřená také všechna krajská kulturní zařízení. Krajská knihovna v Liberci včetně jejích poboček na Králově háji, v Machníně, Rochlici, Ruprechticích, ve Vesci a na Kunratické, Oblastní galerie v Liberci, Muzeum Českého ráje v Turnově a Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě. Lidé se nepodívají ani do Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou.

Hospody jen do osmi

Ode dneška budou muset poprvé zavírat také všechny restaurace už ve 20 hodin, otevřené zůstanou jen přes den. Zákaz se týká také kulturních, sportovních, náboženských akcí včetně bohoslužeb, slavností, poutí, přehlídek, trhů. Nevztahuje se pouze na schůze a zasedání ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a na pohřební obřady. „Pohřby jsou povoleny, ale pouze v omezeném počtu lidí,“ potvrdil včera arciděkan římskokatolické církve Radek Jurnečka.

Už dříve vstoupil v kraji v platnost zákaz návštěv v nemocnicích a domovech pro seniory. V některých menších městech regionu se uzavřely i mateřské školy. V krajském městě k tomu zatím nepřistoupili a podle informací Deníku plošné uzavírání mateřinek nedoporučila ani bezpečnostní rada kraje, která zasedala včera večer.

V současné době je z celkových 238 mateřských zařízení v regionu zavřeno 39 a s omezeným provozem fungují dvě. „Pobyt ve školce je za dané situace při dodržování hygienických opatření výrazně bezpečnější než pobyt u prarodičů,“ uvedl hejtman Martin Půta.

Zavřeno má také liberecká zoo, iQlandie či iQpark nebo plavecký bazén, fitcentra či sauny. Lyžařské areály zatím ukončení provozu nepotvrdily. Od páteční půlnoci se také přeruší provoz na autobusových linkách 645, 669 a 689, které jezdí z Liberce do Polska. Dojedou jen do Kunratic, respektive Habartic a Hrádku nad Nisou. Přerušený bude i provoz na železniční lince Liberec – Szklarska Poreba, vlaky skončí v Harrachově.

O osudu mezinárodní linky Liberec – Zittau – Varnsdorf se aktuálně jedná, vlaky budou ale pravděpodobně přes německé území projíždět bez zastavení, aby zůstalo zajištěné spojení mezi Ústeckým a Libereckým krajem. Rozhodnuto má být během dneška.

Rychle domů

Nejpozději do dnešní půlnoci by se měli ze zahraničí, konkrétně z 15 zemí označených za rizikové, vrátit klienti cestovních kanceláří i další Češi, kteří jsou odkázáni na vlak či autobus. Od této chvíle už se ze zahraničí mohou lidé vracet pouze osobními automobily nebo letecky. Týká se to třeba vysokoškoláků, kteří odjeli za prací do Rakouska.

„Je to problém, protože jsem sem jela vlakem. Musím okamžitě ukončit práci a stačit se během pátku vrátit domů. Jsem tu bez auta a po zítřku už sem pro nás nikdo autem z Česka nesmí,“ uvedla na dotaz Deníku studentka Leona z Jablonce nad Nisou.

Do problémů se dostali i klienti některých cestovních kanceláří. Například jablonecká CK Trip vypravila ještě tento týden autobus s 30 lyžaři a průvodcem do Rakouska. Domů se měli vrátit v neděli. „Musí se vrátit zítra,“ uvedla pracovnice cestovky Krista Holasová. Podle ní panovala včera odpoledne ještě kolem návratu Čechů spousta nejasností. Například nebylo jasné, zda budou muset lidé do karantény.

„Na ministerstvo jsem se nedovolala, na asociaci cestovních kanceláří mi řekli, že asi ne. Je to opravdu zkouška ohněm, ale všichni se v pořádku vrátí domů,“ ubezpečila. Podle ministerstva zdravotnictví se povinná karanténa zatím týká pouze Čechů, kteří se vrátili z Itálie. Z dalších zemí zatím ne, ale i to se bude podle včerejšího prohlášení ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha vyvíjet podle situace.

Za prací oklikou

Vládní nařízení se nepříjemně dotkne i Čechů, kteří žijí v nedaleké Žitavě a do Liberce jezdí za prací a naopak. Na německých a rakouských hranicích budou od půlnoci z pátku na sobotu znovu zavedené kontroly. Hranice bude možné přecházet pouze na čtyřech přechodech s Rakouskem a na sedmi s Německem. Dalších sedm menších hraničních přechodů bude otevřeno pro přeshraniční styk pro lidi, kteří budou moci s pracovním povolením za prací. Bohužel se to netýká přechodu v Hrádku nad Nisou. „Je to nařízení vlády a je nutné jej respektovat,“ uvedl mluvčí ministerstva vnitra Ondřej Krátoška. Podle něj je tak zatím nejbližší přechod do Německa až v Jiříkově.

„Zatím vím jen to, že musím mít k přechodu pracovní povolení. Jestli mě ale zítra nepustí ráno tam nebo večer zpátky, zatím netuším,“ uvedl například ředitel Oblastní galerie v Liberci Jan Randáček, jeden z několika desítek Čechů žijících v Žitavě.

Podle Krátošky budou lidem za jiné než povolené cesty do vybraných zemí včetně Německa hrozit postihy.