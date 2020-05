To jsou tři důležité dopravní stavby, které pokračují navzdory potížím způsobeným koronavirem. Kraj také ještě letos plánuje zahájit rekonstrukci Kodešovy ulice ve Frýdlantu nebo opravu Liberecké ulice v Hrádku nad Nisou a hledá firmu na opravu havarijního úseku silnice III. třídy ve Stvolínkách na Českolipsku.

„Skoro 618 kilometrů silnic II. a III. třídy v Libereckém kraji je hodnoceno jako havarijní a u téměř 294 kilometrů je stav nevyhovující a vyžadující opravu nebo údržbu. V přepočtu na procenta je havarijních úseků bezmála 30 procent a nevyhovujících silnic 14 procent,“ popsal situaci v regionu krajský náměstek pro dopravu a investice Jan Sviták.

Osm projektů oprav silnic spolufinancuje Evropská unie, náklady na ně představují v součtu 1,1 miliardy korun. Devětadvacet stavebních akcí pak hradí ze svého rozpočtu Liberecký kraj. „Jejich celkové náklady činí 649,4 milionu korun,“ upřesnil Sviták.

Překážky na cestě do Raspenavy

V plném zápřahu jsou teď dělníci na silnici v Oldřichově v Hájích v úseku od obecního úřadu po konec obce ve směru na Frýdlant. „Je to trochu komplikace pro nás, kdo dojíždíme do práce v Liberci, ale nedá se nic dělat, jezdíme teď přes Frýdlant,“ uvedla obyvatelka nedaleké Raspenavy, kam se jezdí právě přes Oldřichovské sedlo. Oklikou musí i turisté, kteří tudy nastupují turistickou cestu po Viničné.

Oprava 3,3 kilometru dlouhého úseku silnice III. třídy v Oldřichově v Hájích začala už v polovině loňského roku. Od konce dubna je kvůli stavebním pracím zcela uzavřena. „Silnice dostane nové odvodnění, šest propustků, dešťovou kanalizaci a nový povrch. Současně se postaví chodníky,“ zmínila mluvčí krajského úřadu Andrea Fulková. Celkové náklady na rekonstrukci silnice a výstavbu chodníků představují 165,5 milionu korun. Zhruba 30 milionů zaplatí za výstavbu chodníků obec.

Lépe kolem Zákup, bezpečněji v Jablonci

Na 57 milionů vyjde severozápadní obchvat Zákup, který uleví dopravně přetíženému centru města. Hotovo má být letos na podzim. Září je také termínem pro dokončení kruhového objezdu Ostrý roh v Jablonci nad Nisou. Frekventovaná křižovatka svádí hlavní dopravní tepny z Jablonce do Liberce nebo do horského Bedřichova. „Musím říct, že se docela těším. Křižovatka je to dost nebezpečná a hodně frekventovaná, protože tudy projíždí i několik autobusových linek,“ svěřila se paní Hana, jedna z obyvatelek nedalekého sídliště. „Občas tudy vystřelí auto od Bedřichova, které by mělo dát přednost. Je to o fous,“ popsala žena, která tudy denně jezdí do práce v Liberci.

Stavbu zahájila minulý týden firma Metrostav. Celkově přijde na 22,4 milionu korun, necelými pěti miliony přispěje Jablonec nad Nisou, z jehož rozpočtu se postaví cesta pro chodce a cyklisty včetně osvětlení.

Řidiči, kteří tudy pojedou, se však nemusejí obávat nějakého výrazného zdržení. Trasa do Liberce i Bedřichova je v této první etapě, která má trvat do poloviny července, vedená krátkou objížďkou kolem benzínové pumpy. Ještě letos se lidé dočkají také lepší silnice o několik kilometrů dál, a sice v Janově nad Nisou.

Miliony putují také na Českolipsko

Rekonstrukcí prochází také nevyhovující most na silnici II. třídy číslo 260 mezi Dubou a Tuhaní na Českolipsku. Nahradit ho má nový za zhruba 8 milionů.

Opravu čeká i silnice z Mimoně na hranici Libereckého kraje v Dolní Krupé v délce 12,2 kilometru. Přijde na 204 miliony korun. „Rekonstrukce této důležité silnice vedoucí do bývalého vojenského prostoru Ralsko je opravdu nezbytná,“ zdůvodnil Sviták.

Kraj dále hledá stavební firmy

Výběrová řízení běží mimo jiné u chystaných rekonstrukcí silnic číslo III/2784 mezi libereckým Horním Hanychovem a Výpřeží, číslo III/27014 v Jablonném v Podještědí, III/2915 v Jindřichovicích pod Smrkem či III/28712 v Rychnově u Jablonce nad Nisou. Zhotovitele hledá Liberecký kraj i na rekonstrukci silnice III. třídy ve Stvolínkách.