Liberecký kraj plánuje založit vlastního autobusového dopravce

Liberecký kraj – Koupit ČSAD se mu totiž zatím nedaří.

ČSAD Liberec.Foto: ČSAD Liberec.

Koupit ČSAD Liberec nemůžete, vzkázal na začátku roku Libereckému kraji antimonopolní úřad. Vedení kraje teď přemýšlí, jak jinak dostat autobusovou dopravu pod svou kontrolu. Pokud to posvětí zastupitelé, vybuduje kraj svoji vlastní novou firmu.

Cestující to, jaké firmě autobus, v němž jedou, patří, dnes už ani pořádně nepoznají. V celém kraji platí stejné jízdné a navazovat by na sebe díky společnému dispečinku měly i spoje různých dopravců. Pro kraj je ale výběr dopravce důležitý. Liší se totiž třeba cena, kterou jednotlivým dopravcům platí za kilometr jízdy.

Radní už ale ve veřejné soutěže nevěří. „Konkurence na trhu je omezená,“ uvedl hejtman Martin Půta. Situaci na trhu autobusových dopravců označil za oligopol.

BUSLINE JE PROTI

Autobusy, vybavení i zaměstnance by proto měl vlastnit kraj prostřednictvím nově vzniklé společnosti s ručením omezeným. Proti tomu, aby kraj vlastnil svého dopravce, delší dobu bojuje společnost BusLine. Ta dostává z rozpočtu nejvíce peněz, 35,53 korun za ujetý kilometr.

Právě BusLine napadl nákup ČSAD u antimonopolního úřadu. Zda se bude bránit i v tomto případě, jasné není. Vyjádření zástupců společnosti se Deníku nepodařilo do uzávěrky získat. Ředitel BusLinu Radek Chobot ale už vloni v rozhovoru pro Deník uvedl, že podle něj krajská firma poskytuje větší příležitosti pro korupční jednání.

NEJDŘÍVE V ROCE 2019

Kraj si ale od vlastního dopravce slibuje větší kontrolu peněz, které do autobusové dopravy investuje. „Letos nás bude stát 320 milionů korun,“ řekl Půta. Zastupitelé budou o návrhu hlasovat v úterý. Pokud by jej schválili, vznikl by dopravce už 1. února. První krajské autobusy by ale začaly cestující vozit až za několik let. „Realistický odhad je, že od prosince 2019,“ uvedl hejtman.

Kraj zároveň stále počítá s možností, že mu bude možnost založit vlastní firmu zakázána. „Dál pokračujeme na přípravě desetileté zakázky,“ potvrdil hejtman Velký tendr na zajištění dopravy na území celého kraje za miliardy se vedení pokouší vyhlásit už několik let. Prozatím je doprava zajištěna na základě krátkodobých smluv.