Liberecký kraj podpoří regionální výrobce a řemeslníky i letos

Plavy – O víkendu ožije řeka Kamenice závody Rafting Kamenice Plavy. V sobotu od 9 do 16 hodin, v neděli od 8.30 do 15 hodin bude korytem Kamenice plynout až 12 metrů krychlových vody za sekundu, a to kvůli závodům na raftech.