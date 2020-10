Ústecký kraj proto požádal o pomoc sousední Liberecký kraj, jehož nemocnice lidé z nejsevernějšího českého regionu často využívají. Podle libereckého náměstka hejtmana Přemysla Sobotky jsou ale už nemocnice v tomto kraji natolik vytížené, že není možné přijímat pacienty z jiných regionů. „Ústecký kraj si bude muset poradit sám,“ řekl po jednání krizového štábu Sobotka.

Podle končícího náměstka hejtmana Ústeckého kraje Stanislava Rybáka (KSČM) to ale pro obyvatele Ústeckého kraje neznamená nic zvláštního. „Pokud by liberecké nemocnice měly prostor, jednalo by se řádově o jednotky pacientů,“ informoval Rybák.

O pacienty z regionu se podle jeho slov postarají místní nemocnice. Ty se ale přitom už nyní potýkají s velkými personálními problémy a prosí o pomoc dobrovolníky. Problémem totiž není nedostatek lůžek v jednotlivých zařízeních, ale chybějící personál.

Sasko je připravené

Nedávno se uvažovalo také o tom, že by v případě nouze pomohly nemocnice v Sasku. V případě Šluknovska se může jednat o nemocnice v Sebnitz, Neustadtu nebo Ebersbachu. „Němečtí koordinátoři uvedli, že situace se rychle zhoršuje, a tudíž nejsou schopni říci, jaké kapacity budou mít za několik týdnů k dispozici,“ vysvětlil Stanislav Rybák s tím, že Sasko je stále připraveno pomoci. České ministerstvo zdravotnictví proto pravidelně jedná se svými saskými kolegy a průběžně se informují o situaci.