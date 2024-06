Čeho byste chtěl jako europoslance dosáhnout? Jaké jste si stanovil úkoly? Za klíčové téma považuji posílení bezpečnosti Evropy. A to skrze větší spolupráci na poli obranného průmyslu. Což by mělo vést k větší prosperitě a k dlouhodobému zlepšení konkurenceschopnosti Evropy. Také se chci zaměřit na podporu znevýhodněných regionů u nás. I v Česku máme oblasti, kde se lidem nežije tak dobře. Kde mají hůře dostupné služby, kde není tak kvalitní školství, kde není dostupná zdravotní péče. Nemáme ropu, ani zlato a lithium to nezachrání. Naše bohatství je v lidech. A když někteří občané nemohou naplnit svůj potenciál, protože se narodili na špatném místě, je nutné se tomu postavit.

Naplnil výsledek voleb do Evropského parlamentu vaše očekávání? Jako jediná vládní strana jsme ve volbách do Evropského parlamentu posílili a získali jsme o jeden mandát více. Náš volební zisk byl vyšší, než máme dlouhodobě ve vnitrostátních průzkumech, což je také mezi stranami a hnutími zastoupenými ve sněmovně výjimkou. A hlasů jsme dostali jen o něco málo méně než v roce 2019, kdy jsme kandidovali v koalici s TOP 09. Takže objektivně to pro nás je úspěch, ale nezastírám, že očekávání byla ještě větší, doufal jsem v dvouciferný výsledek.

Česká veřejnost často ani své europoslance nezná, někteří jim vytýkají, že nejsou vidět. Plánujete to dělat jinak, chtěl byste tu práci přiblížit lidem a informovat o ni?

Považuji to za nezbytnou část práce europoslance. Nechci být euroalibistou, který se jen vymlouvá na zlý Brusel a stěžuje si, co tam zase někdo vymyslel. Chci pracovat v zájmu České republiky a českých občanů. A dávat o tom pravidelně a srozumitelně vědět. Jsme součástí Evropy. Členství v EU nám přináší hromadu výhod. Chci, abychom nejpozději až přestaneme být čistým příjemcem evropských prostředků věděli, že EU není jen o dotacích a obtěžující byrokracii, ale o spolupráci, o solidaritě, o bezpečí, o míru, o prosperitě. A že lepší alternativu k EU nemáme. A že EU bude taková, jakou ji budeme tvořit my sami.

Jaký je váš postoj k euru? Měla by ho Česká republika přijmout?

Na tom, že máme korunu, vydělávají jen banky. A to desítky miliard ročně, které by jinak lidé ušetřili. Kdybychom měli euro, měli bychom také levnější hypotéky a ušetřili bychom na úrocích na státním dluhu. Není náhoda, že ve všech zemích, kde euro přijali, tak ho občané většinově podporují. V Česku to zatím tak není. Podpora je minimální a dokud se jí nepodaří zvýšit, tak proti vůli občanů není možné euro zavádět.

Proč jste se vlastně rozhodl ucházet se o místo europoslance? Je vám evropská politika bližší než například regionální, krajská?

Odhadem až 70 procent zákonů, které se v Česku přijímají, má svůj původ v EU. Když dorazí k nám, už nejdou změnit, tu práci je potřeba odvést na evropské úrovni. A když ji tam neodvedeme, často se pak divíme, co z EU dorazilo. A to bych chtěl změnit.

