Narozdíl od celostátních výsledků ANO uhájilo v Libereckém kraji vítězství ve volbách do Sněmovny. Hnutí premiéra Babiše v regionu získalo 26,8 % hlasů. Ve volebním výběru zazářili Jan Farský a Jan Berki na kandidátce koalice Piráti a Starostové, vybojovali nejvíce preferenčních hlasů.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.