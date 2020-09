Jako nejpalčivější problém vyhodnotili respondenti ankety Deníku dopravu. I přestože kraj dlouhodobě investuje do opravy silnic i veřejné dopravy.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK / František Géla

V období let 2017-2020 dal Liberecký kraj do opravy krajských silnic 2,6 miliardy korun a do údržby 1,3 miliardy korun. Celkem šlo o 312,7 kilometru vozovek.