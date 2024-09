close info Zdroj: Deník/Ladislava Sdrzallek zoom_in

kastelán zámku Zákupy



1. Někoho, pro koho Českolipsko bude plnohodnotným, nikoliv periferním regionem Libereckého kraje. Samozřejmě to vnímám z podstaty své profese, tedy v prvořadě přes cestovní ruch - na rozdíl od zámků Sychrov a Frýdlant či ikonického hradu Trosky jako by zámek Zákupy mnohdy ani neexistoval; na druhou stranu chápu, že náš zámek je státní a kraj to patrně nevnímá tak, že by kraj měl podporovat stát, ale že naopak by kraj měl být podporován státem.



2. Stávající stav, tedy Martin Půta.