Liberecký kraj vstupuje do další páteřní nemocnice. Kupuje akcie

Po dlouhých jednáních se Liberecký kraj přiblížil nákupu akcií Masarykovy městské nemocnice (MMN) Jilemnice, která sdružuje nemocnici jilemnickou a semilskou. Krajští radní a po nich i zastupitelé odsouhlasili vstup do akciové společnosti a to s částkou maximálně 187,5 milionu korun rozloženou do osmi let. Tím kraj získá 21,67 procent akcií. Záměr odsouhlasili i semilští a jilemničtí zastupitelé.

Nemocnice Semily | Foto: Tomáš Lánský