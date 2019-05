Čtyři zdánlivě odlišné příběhy, které spojuje jedno téma. Šikana. To je kostra příběhu O vílách a králi draků, které ve čtvrtek uvede v předpremiéře herecké studio libereckého Šaldova divadla v režii herečky Jany Hejret Vojtkové. Pohádkový muzikál, který od prvního okamžiku vtáhne diváka do děje, inspiroval příběh dívky Julie, jež před čtyřmi lety spáchala sebevraždu. Jedním z důvodů byla šikana, které 13letá školačka čelila. Hra ale nekopíruje nedávnou tragédii. Naopak posouvá příběh dál do fiktivního, pohádkového světa, který nijak neodvrací tvář od drsné reality mezilidských vztahů, ale naopak naznačuje řešení.

ŠIKANA JAKO ČERVENÁ NIT

V jednom příběhu například odkrývá situaci mladých bezdomovců, v dalším smutek dítěte, které maminka nikdy nepochválila, další ukazuje model rodiny, jež spolu sice mluví, ale neslyší se. A jako červená nit se představením táhne příběh samotné Julie, která nedokázala čelit realitě. V pohádce ale její postava sama naznačí, jak je důležité přestat se bát. To vše zabalené do chytlavé hudby teprve 20leté Lucie Malingerové a doplněné množstvím světelných i zvukových efektů nabízí strhující podívanou. A učitelům možnost se na základě emocemi nabitého prožitku s dětmi o šikaně, jejích příčinách a důsledcích bavit. Pokud by ovšem dostali odvahu a s dětmi se na představení vypravili.

Přestože první diváci uvidí představení teprve ve čtvrtek večer, už předem se na něj snesla kritika. Odstartoval ji otevřený dopis zástupkyně primářky dětské psychiatrie v Liberci Šárky Konečné, pod který se podepsali její kolegové i zástupci dětské pedagogicko-psychologické poradny v Liberci včetně její ředitelky Jany Hlavové. V dopise mimo jiné vyjadřují obavu, aby děti nebyly představením „šokovány“. „Obávám se, aby představení nenapáchalo více škody než užitku. Vážně je naším cílem děti na základní škole šokovat?“ píše se v dopise. Odborníci na dětskou psychiku šli ale ještě dál. Na školy přišel e-mail, v němž pedagogy „upozorňují“, že představení, které částečně vychází z deníkového zápisu školačky Julie, „není povinné“.

„Poradna jinými slovy školám říká, že tam nemají chodit. Považuji to za naprosto neprofesionální. Zvlášť, když to představení nikdo ani neviděl,“ nadzdvihl tento krok náměstka libereckého primátora Ivana Langra ze židle. Už dříve jej přirovnal k cenzuře. A diví se i sami učitelé. „Na školy nám chodí obrovská spousta nabídek od libereckých a dalších divadel, ještě nikdy se ale nestalo, že by se o to poradna zajímala nebo nějak zasahovala,“ uvedla ředitelka jedné ze základních škol.

KDO SE BOJÍ PRINCEZNY JULIE?

Představení je součástí rozsáhlého projektu na potírání šikany na školách, jehož je právě náměstek pro školství a kulturu Ivan Langr autorem. Psychologům a psychiatrům především vadí, že projekt, který zahrnoval také besedy se strážníky a školními parlamenty, nese název Princezna Julie. Takové spojení podle nich může mrtvou dívku oslavovat a vést u některých dětí k podobnému chování.„Respektuji tento názor, ale nemohu se s ním ztotožnit. Každým jiným názvem bych se sám dopustil necitlivé devalvace samotné tragédie a závažnosti šikany jako takové,“ reagoval Ivan Langr s tím, že projekt i dál ponese Juliino jméno. Nikoli jako symbol hrdinství, ale naopak oběti šikany. V představení hrají jak dospělí, tak děti.

„Nechápu, jak někdo může sepsout představení, když ho neviděl ani neprojevil zájem přečíst si scénář nebo přijít na zkoušku. Snad by bylo líp přijít se nejprve podívat,“ komentoval situaci Vladimír Chalupníček, jeden z dospělých herců studia. Na rozdíl od kritiků je přesvědčen, že představení bude mít na děti pozitivní dopad. „Hrou chceme říct, že by se mělo pomoct těm, kteří se potýkají se šikanou,“ upozornil. Stejného názoru jsou i jeho dětští kolegové z hereckého studia. „Možná se může zdát, že se téma opakuje stále dokola. Podle mě je ale důležité, že děti, které šikaně na školách čelí, uvidí v divadle, že v tom nejsou samy. Navíc je to napsané tak, aby viděly, že se s tím dá něco dělat,“ je přesvědčena kvartánka Eliška Loumová.

„DO KOLEN JE TO NEPOLOŽÍ“

Eliška si rozhodně nemyslí, že by závažné téma, které hra řeší, mohlo její spolužáky nějak ohrozit. „Představení je natolik závažné, aby se nad ním školáci a studenti zamysleli, ale ne tak těžké, aby je to položilo do kolen,“ připomněla dívka. Pozoruhodné je i to, že už před třemi lety uvedlo stejné divadelní studio hru, která přímo vycházela z událostí, jež dívku k sebevraždě dovedly. Tehdy ale zůstala odborníky nepovšimnuta. Zítřejší předpremiéra už je vyprodaná, premiéru pak uvede Malé divadlo v Liberci v neděli 19. května od 15 hodin v rámci festivalu WTF?!