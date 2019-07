„Orchestr nás oslovil s nabídkou spolupráce. V každém městě se rozhodl podpořit menší neziskovou organizaci a v Liberci dostal tip na spolek Šance zvířatům,“ svěřila se předsedkyně spolku Františka Zverková.

Každý návštěvník mohl přispět do speciální kasičky střežené maskotem orchestru, plameňákem Evženem. „Koncert jsem si moc užila. Úžasná hudba, skvělá atmosféra a pozitivní energie. Prostě báječné zakončení dne,“ svěřila se jedna z návštěvnic Veronika Jonášová, která neopomněla i finančně přispět. Konečnou částku zjistí organizátoři v pondělí při rozpečetění kasičky.

PROBLÉM S KAPACITOU

Výtěžek poputuje na projekt s názvem Postavte s námi útulek. Spolek totiž funguje na bázi dočasných domácích péčí. Tento systém má své výhody, jako je individuální péče u potřebných případů. „Vše má ale i svá negativa. Jde hlavně o kapacitní problém, ale také o příjmy většího počtu zvířat, jako jsou vrhy mláďat s matkami, psi a kočky, kteří se s jinými zvířaty nesnesou, případy vyžadující akutní příjem, kdy není prostor na to obtelefonovávat poskytovatele dočasných péčí a čekat na jejich reakci,“ popsala současný stav Zverková.

Momentálně je na transparentním účtu přes 573 tisíc korun. „Zatím stále sbíráme peníze. Snažíme se věnovat hlavně péči o zvířata a chodu spolku, proto nám na PR okolo projektu nezbývá moc času,“ posteskla si předsedkyně. Sama totiž má, stejně jako ostatní členové spolku, klasické zaměstnání a o zvířata pečuje ve volném čase.

Spolek má jasnou představu o budoucí podobě útulku. V ideálním případě by se mělo jednat o stavení, které je možné zrekonstruovat a rozdělit na několik místností. Jeho nákupní cena by neměla přesáhnout milion korun. „Rádi bychom pro zvířata vytvořili podmínky co nejvíce připomínající domov. Samozřejmostí jsou výběhy pro psy, venkovní voliéry pro kočky a administrativní zázemí,“ nastínila podobu speciálního útulku Zverková.

Přes léto spolek jezdí na různé kulturní akce a festivaly, kde prezentuje svou činnost. Na podzim proběhne už tradiční benefiční akce spojená s dražbou tetování. V případě zájmu můžete přispět na transparentní účet č. 2301120996/2010.