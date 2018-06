Lidé bojují proti skladovací hale u pramene Nisy. Sepsali petici

Smržovka – Ve Smržovce to vře. Dokument proti nové výstavbě podepsalo přes 750 lidí. Zastupitelé však schválili prodej pozemku.

Ilustrační fotoFoto: Archiv Deníku

Zastupitelé Smržovky posvětili prodej pozemku o výměře kolem 7 tisíc metrů čtverečních nedaleko pramenu řeku Nisy. Měla by tu vyrůst skladovací hala. Hlasování předcházela tříhodinová debata zastupitelů a odpůrců stavby.

Na pozemku v průmyslové zóně ve Smržovce má vyrůst skladovací hala o rozměru 2900 metrů čtverečních a další objekt o rozměru cirka 400 metrů čtverečních. „Zájem o pozemek má zdejší regionální firma Titan-Metalplast. Zastupitelé již schválili prodej pozemku,“ sdělil starosta Smržovky Marek Hotovec. V okolí plánované stavby stojí větší haly a areály.

Proti nové stavbě v průmyslové zóně se ale ozvali místní lidé. Nelíbí se jim, že by areál měl vyrůst v blízkosti pramene Nisy. Organizátorem petice, kterou do pondělního zasedání smržovských zastupitelů podepsalo více než 750 lidí, je majitel sousedícího pozemku Miloš Morávek. Ten spolu s desítkami lidí přinesl podpisové archy přímo na jednání zastupitelstva.

„Víte, co taková stavba udělá s prameništěm Nisy? Proč je vůbec průmyslová zóna plánována zrovna tady? Hala bude vidět z rozhleden v okolí, dál zhorší pohled na Smržovku,“ shrnul své výhrady Morávek. Stavba se nelíbí ani členům Novoveského okrašlovacího spolku. Ten se před osmi lety spolupodílel na obnově pomníku u prameniště a jeho rekonstrukci.

Projekt výstavby haly představil jednatel společnosti Titan-Metalplast Jiří Guth. Podle plánů firmy by měla být hala zapuštěna do země s výškou střechy kolem osmi metrů, čímž by nepřesahovala výrazně stromy v okolí. Černá střecha by halu opticky zmenšovala při pohledech z okolních rozhleden. „Veřejně za firmu slibuji, že před stavbou necháme udělat hydrogeologický průzkum, aby se nic nestalo s pramenem Nisy,“ slíbil Guth.

Na pozemku by kromě skladovací haly pro plastové komponenty mělo vyrůst ještě školicí středisko. „Do areálu přijede kamion dvakrát za týden, každý den se tam otočí dodávka pošty nebo jiného dopravce,“ popsal jednatel. V areálu má pracovat maximálně třicet lidí a nemá se tu nic vyrábět. „Od pramene Nisy nebude hala vidět,“ doplnil Guth.

Po skončení diskuse došlo na hlasování o prodeji pozemku. Z patnácti smržovských zastupitelů bylo 13 pro prodej, proti hlasovali dva. Firma zaplatí městu za pozemek necelých 4,5 milionu korun. „My se ale nevzdáváme! O dalších krocích budeme informovat. Louka je stále ještě zelená,“ sdělili aktivisté.