Jak se má vylepšit oblíbená jablonecká přehrada? Radnice se ptala lidí. Shodli se na tom na veřejné diskusi na téma zvelebení přehrady.

Jablonecká přehrada. | Foto: Deník / Kamil Košun

Naopak s čím by se rozloučit nechtěli, je nuda pláž na Tajvanu nebo Sluneční lázně. „Nuda pláž sice není oficiální, ale kdybychom o ni přišli, bylo by to mrzuté,“ uvedla jedna z přítomných.