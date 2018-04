Lidé mnohdy záchranku zneužívají. Sanitky pak ale chybí jinde

Liberecký kraj – Typické houkání a modrý majáček. Během 24 hodin vyjíždějí posádky žlutých sanitek v Libereckém kraji v průměru 161krát, nejčastěji k úrazům.

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje. Ilustrační foto.Foto: ZZS LK

Jen za uplynulý rok jich bylo 9964. Druhým nejčastějším důvodem byla zranění při dopravních nehodách. Celkem absolvovali krajští záchranáři v minulém roce 58 750 výjezdů.

K nejtragičtějším úrazům patří úrazy na lyžích, rekreační sporty se ale na zraněních podstatnou měrou podílejí i v letních měsících, zejména pak o prázdninách. „Naštěstí jsme nemuseli zasahovat u žádných větších neštěstí, při nichž by se musel aktivovat traumaplán,“ zhodnotil uplynulý rok mluvčí krajské záchranky Michael Georgiev.

K těm větším výjezdům patřily podle něj spíš případy rozsáhlých průjmových onemocnění na dětských táborech. Logisticky náročná byla i havárie školního autobusu, který vezl děti z liberecké ZŠ Lesní na výlet do Kutné Hory a se 41 školáky na palubě se převrátil u obce Vlkava na Mladoboleslavsku. Šest dětí převezly sanitky s lehčími zraněními do nemocnic v Mladé Boleslavi a Kolíně, vrtulník s učitelkou zamířil do pražského Motola.

MOTORKÁŘI VEDOU

K dopravním nehodám vyjížděli záchranáři ve 2346 případech. K nejtragičtějším patří bezesporu ty, kde figurují motorkáři. Loni jich na silnicích zahynulo šest. Stejně jako chodců. K první letošní tragické nehodě vyjížděli záchranáři uplynulou sobotu. Řidič motorky zahynul, spolujezdkyni odvezla sanitka do krajské nemocnice.

Téměř shodný počet výjezdů jako dopravní nehody mají na společném kontě infarkty (915), mozkové příhody (1215) a srdeční zástavy (487). Tam všude rozhodují o životě člověka minuty. Alarmující však je, že stále častěji dochází ke zneužívání záchranky. Potvrzují to i statistiky libereckých záchranářů. „V 70 procentech případů vyjíždíme k pacientům, kteří nejsou v ohrožení života, ale kde je naléhavost případů hodnocena číslem tři – tedy jako odkladná péče,“ potvrdil mluvčí záchranky.

Podle něj není vzácností, že si lidé volají sanitku, když je už týden bolí břicho, přičemž běžného lékaře za celou dobu nevyhledali. „Suplujeme tak řadu zdravotnických služeb, kdy by si pacient mohl zajít k praktickému lékaři nebo by mohl dorazit do nemocnice sám. My si ale nemůžeme dovolit k pacientům nevyjet. Naše posádky však mohou chybět jinde, kde je jich opravdu potřeba,“ doplnil ředitel ZZS LK Luděk Kramář.