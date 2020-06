Dopravce FlixBus od 18. června obnovuje mezinárodní spoje. Z Liberce se tak lidé pohodlně dostanou do Varšavy a Gdyně. Z Jablonce do Vratislavi a Jelení Hory. Autobus mezi Libercem a Prahou jezdí už od 4. června dle běžného jízdního řádu.

FlixBus. | Foto: FlixBus

Z Liberce do Polska autobusy jezdily i před koronavirou krizí. FlixBus začal nově nabízet spoje do Polska i z Jablonce. Třikrát týdně budou cestující moci vyrazit do Vratislavi nebo Jelení Hory. Obnoví se také spojení mezi Harrachovem, Kořenovem, Tanvaldem, Smržovkou, Jabloncem nad Nisou a Prahou.