Lidé nejčastěji míří do kempů okolo Máchova jezera nebo Českého ráje

Liberecký kraj – Stále více Čechů vyráží o prázdninách na dovolenou po tuzemsku. Vyplývá to nejen z údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ), ale také z vyjádření provozovatelů ubytovacích zařízení.

Máchovo jezero. Ilustrační fotografie.Foto: Deník / Kateřina Charvátová

V Libereckém kraji se tento rostoucí trend potvrdil loni. „Celkový počet hostů překročil poprvé od roku 2012 hranici 900 tisíc návštěvníků. Jejich počet ve srovnání s rokem 2016 vzrostl o 8,4 % na 935 972. Zvýšil se jak počet zahraničních hostů o 14,1 procenta, tak počet domácích hostů,“ vysvětlila Stanislava Riegerová z ČSÚ.

MÍSTO MOŘE JEZERA A RYBNÍKY

Jedním z hlavních důvodů, proč Češi volí dovolenou doma, jsou finance. „Snažili jsme se jezdit každý rok k moři, ale jak děti rostly, bylo to finančně stále náročnější. Před dvěma lety jsme si řekli, že zkusíme vyjet někde po Čechách, že to bude pro naši čtyřčlennou rodinu levnější varianta,“ řekla Jaroslava Kočárková z Liberce. „Děti nebyly ze začátku moc nadšené, že přijdou o pláž a o moře, ale nakonec si dovolenou u Máchova jezera užily stejně jako ve Středozemí. A opravdu nás to vyšlo levněji. Letos jsme už opět zůstali v ČR a vyrážíme do jižních Čech,“ dodala.

Zatímco rodina Kočárkova vyráží na jih, některým rodinám stačí vyjet za hranice města. Nejčastější destinací Liberečanů je tak Český ráj. Oblíbeným místem jsou Sedmihorky a zdejší autokemp, v jehož blízkosti se nachází Hruboskalské skalní město, hrad Valdštejn a další přírodní památky. Ubytovat se zde můžete ve vlastním karavanu, v chatkách, mobilních domech, ve stanu nebo dokonce v indiánském tee-pee.

„Aktuálně máme volné kapacity v kempu od 25. srpna do 1. září, kdy je v nabídce více čtyřlůžkových chatiček. Kromě toho jsou stále v některých konkrétních termínech volné stany s podsadou a tee-pee,“ sdělila obsluha autokempu, který v minulých letech získal už čtyřikrát ocenění nejlepší kemp pro rodiny a letos bojuje o stejný titul znovu.

Anketu o nejlepší kempy vyhlašuje každoročně web dokempu.cz, který zároveň slouží jako rozcestník, pokud plánujete vlastní dovolenou. V nabídce Libereckého kraje je 84 kempů, jejichž fotografie, služby i ceník si můžete prohlédnout na zmiňovaném webu, zároveň si zde lze přečíst také recenze ostatních uživatelů.

Jedním z nejlépe hodnocených kempů je autokemp Ostrov na Malé Skále, na kterém návštěvníci nejvíce oceňují lokalitu uprostřed krásné přírody, blízkost řeky Jizery a ochotný personál.

Další výborně hodnocené kempy se většinou nacházejí nedaleko Máchova jezera v Doksech nebo Starých Splavech. Deset hvězdiček z deseti tak získala v uživatelském hodnocení například chatová osada OÁZA v Doksech, která nabízí ubytování ve čtyřlůžkových chatách vybavených kuchyňským koutem s lednicí a společným sociálním zařízením. „Velkou výhodou je možnost vzít na rekreaci psa bez dalších poplatků,“ oceňoval Jiří P., který kemp navštívil s malými dětmi.

Jen o několik desetinných bodů nižší hodnocení má Rekreační středisko Kladno, které se nachází také v Doksech. Většina návštěvníků si pochvalovala hlavně majitele a ochotný personál, který jim vyšel vstříc. „Do areálu Kladno jezdíme už šest let. Je to ideální pro rodiny s dětmi, je zde i nové sociální zařízení. Vše je super,“ doporučovala Šárka H.