Rána to byla tak neobvyklá, že se k ní vyjádřily stovky lidí a zpráva o nich se přelila sociálními sítěmi. Podobné rány registrovali kolem osmé hodiny večerní lidé i v Železném Brodě, či v Semilech.

Po sociálních sítích slídily stovky lidí, co to bylo za „výbuch“. Ihned se vyrojily konspirační teorie, od pádu meteoritu, výbuchu čerpací stanice až po zahájení války.

Tomáše Malého úkaz zvuk zaujal z profesionálního hlediska. „Jedno z možných vysvětlení by mohl být rozpad meteoritu v okolí Rovenska. Vysvětlilo by to tlakovou vlnu i následný zápach,“ myslel si Tomáš Malý a vyzval obyvatele, aby mu případný nález neznámého kamene oznámili a nesnažili se ho rozbít.

I když rány vystrašily takové množství lidí, jsou lehce vysvětlitelné. V daném časovém rozmezí nad Turnovskem a Jabloneckem operovaly v rámci cvičení tři stroje JAS-39 Gripen z 21. základny taktického letectva Čáslav.

„V rámci výcviku pilotů jsou prováděny i nadzvukové lety. Ty se udály v uváděnou dobu. Nadzvukové lety probíhají nad minimální stanovenou výškou a ta je jedenáct kilometrů. Všechny bezpečnostní předpisy a nařízení byly dodrženy. Při specifických atmosférických podmínkách (síla, směr větru, vyšší vlhkost vzduchu) se může zdát tento sonický třesk mnohem hlasitější pro lidi na zemi,“ vysvětlila mluvčí 21. základny taktického letectva Čáslav Hana Havrdová.