Lidé si dál na Vánoce kupují hlavně smrky

Liberecký kraj – Prodej vánočních stromků je v plném proudu.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Pavel Sonnek

Bez ohledu na to, zda je to smrk, borovice nebo jedle, zůstává vánoční strom jedním ze symbolů našich tradic. A jen málo kdo by si u nás mohl představit skutečné vánoční svátky bez nazdobeného jehličnanu.Přesto mnoho lidí v dnešní době od tradičních živých stromků upouští a dávají přednost umělým exemplářům různé velikosti i kvality.

„U našich jsme vždy měli umělý stromek a nikdy jsem nepřemýšlela nad tím proč. Ale nyní s přítelem kupujeme pouze živý stromeček. Přesto je podle mého názoru škoda, že se musí stromek pokácet, aby dělal měsíc parádu,” řekla Anna Odvárková. Například v rodině Tomáše Klímy z Rádla oslavují dokonce u originálního stromku z papíru. „Syn vyrobil krásný papírový stromek s šiškou místo hvězdičky na vrcholu. Moc se nám všem líbí a tak dáváme každý rok dárky k němu,” dodal Klíma.

LÁKÁ I VŮNĚ JEHLIČÍ

O živé stromky je ale dle prodejců stále velký zájem. Lidé si přírodní strom pořizují z řady důvodů, hlavně kvůli vzhledu a nezaměnitelné vůni jehličí, která se pak line jejich domovem. „Živý stromek je nedílnou součástí Vánoc a celých svátků. Navíc si myslím, že výroba umělých stromků tvoří daleko větší ekologickou zátěž než pokácení a následná obnova stromků pěstovaných na plantážích,” komentovala Daniela Moravová z Písku.

VEDOU SMRKY

Podle obchodníků se právě v těchto dnech rapidně zvyšuje zájem o stromky.

„Lidé nechávají pravidelně vše na poslední chvíli a výjimkou není ani vánoční stromek. Pak už je ale samozřejmě na většině míst jen omezený výběr,“ sdělil prodejce stromků Radovan Schrötter. Jak konstatoval, zákazníci nejvíce nakupují stále smrčky. Mezi nejžádanější pak patří smrk pichlavý neboli stříbrný a sivý. Na druhém místě je podle odhadů prodejců jedle, menší zájem je pak o borovičky. „Kdo by chtěl speciální stromek, může si pořídit například vzácnější smrk omorika,” dodal Schrötter.

STROM POTŘEBUJE PÉČI

Živé vánoční stromky se kácejí na přelomu listopadu a prosince. Pokud se rozhodnete obohatit svůj dům nejen o krásnou dekoraci, ale také o vůni, která vydrží ještě dlouhou dobu po svátcích, věnujte svému stromku maximální péči. Po koupi a před uskladněním ho seřízněte přibližně o dva centimetry. Neořezávejte ale kůru, jelikož by stromek nemohl přijímat vodu. Dejte stromku i prostor na aklimatizaci. „Pokud chcete dát strom do vyhřátého pokoje, nechte ho nejprve pár hodin na přechodném místě, například na chodbě, abyste se vyhnuli teplotnímu šoku,” vysvětlil prodejce.

Cena stromků se pohybuje v řádu několika set korun. Malé nebo útlé pořídíte již od 200 korun, pokud ale toužíte po velkém stromu, připravte se na cenu několika násobně vyšší.