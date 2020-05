Mezi hlavní podmínky obnovení provozu patří omezení počtu diváků v sále maximálně na 100, vynechání každé druhé řady a možnost v jednotlivých řadách prodat maximálně dvě sedačky vedle sebe.

Této příležitosti využila i Jablonecká kina. Ve čtvrtek 14. května zahájilo promítání kino Radnice dokumentárním filmem V síti. O den později přivítalo návštěvníky i kino Junior. „Na první představení nás zájem překvapil, přišlo přes třicet diváků, ale pak se počet výrazně snížil a jde o jednotlivce. Lidé spíše než kvůli pobavení chodí, aby kino podpořili,“ řekla mluvčí Jabloneckých kin Petra Handlířová

Po přijetí bezpečnostních opatření se kapacita kina Radnice snížila na čtvrtinu, kino Junior může na jedno promítání pojmout maximálně 44 diváků. „Personál je vybavený ochrannými pomůckami a mezi filmy pečlivě dezinfikují plochy, jako jsou kliky, zábradlí či opěradla.

Také u všech vstupů a toalet najdou návštěvníci dezinfekce na ruce,“ vyjmenovala přijatá opatření Handlířová. Finanční dopad uzavření kin půjde do statisíců. A pokud se situace nezlepší a nepřibudou diváci, vyšplhá se do milionů. „Doufáme, že do léta se situace zlepší, a těšíme se na otevření Letního kina 19. června, které v Jablonci hraje ve špičkové kvalitě premiérové filmy,“ dodala Handlířová.

V Liberci promítá i multikino CineStar. „Zájem diváků pozvolna roste, nicméně existuje ještě řada omezení, která velkou skupinu lidí od návštěvy odrazují. Věříme, že se to postupně změní a diváků bude přibývat,“ řekl generální ředitel multikin CineStar Jan Bradáč.

Během uzavření byli více aktivní na Facebooku, kde sdíleli různé kvízy, zajímavosti a trailery na filmy. „Jakmile skončí období omezení a trh se vrátí do normálních kolejí, můžeme vyčíslit všechny ztracené příjmy, ale také sečteme skutečně získané příjmy z podpůrných zdrojů ze strany státních institucí,“ vyjádřil se Bradáč k finančním ztrátám.

Kino doma

Během karantény vznikl projekt Vaše kino, který přenesl filmy divákovi do obývacího pokoje. Jablonecká kina stála u jeho zrodu a technicky vypomáhala. „Ohlas byl velmi příjemný. Jsme za něj rádi a víme, že řada koupených lístků byla ze strany diváků vlastně podporou kina, a za to děkujeme,“ vyjádřila vděk Petra Handlířová.

S pozitivním ohlasem projektu se setkalo i Městské kino Nový Bor. „Diváci nám vyjadřovali podporu a dokonce si kupovali i několik vstupenek – za každého člena domácnosti, i když jim stačila jen jedna. Cítili jsme souznění, což nám velmi pomohlo při rozhodování znovuotevřít kino hned, jak to bylo možné,“ nemohla si vynachválit přístup diváků jednatelka kina Ilona Rejholcová.