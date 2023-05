Spolu s dalším obyvatelem Jiřím Vodičkou spustil na primátora přímo spršku výtek. „Já jsem chlap, ale i tak není nic příjemného, když musím procházet v úzkém průchodu mezi partičkou posilněnou alkoholem a bůhví čím ještě. Jak tam asi může procházet mladá maminka s malým děckem?“ zeptal se Nožička.

Místní bojují s partičkami opilců a narkomanů už několik let. I proto v místě instalovala zdejší městská policie kameru. „Jenže oni to obcházejí, většinou teď popíjejí přímo pod kamerou, která na ně tak nevidí, nebo za rohem v průchodu mezi domy, kam také nevidí,“ vysvětlil Nožička.

Problémový vnitroblok Na Vršku se služebny nedočká. Dostane aspoň kameru

Město se brání tím, že do místa posílá i asistenty prevence kriminality a to ve vysoké frekvenci. To se ale místním nezdá. „Nevybavuji se, že bych je tady viděl. Chybí nám tady i větší přítomnost strážníka okrskáře. Ten má základnu na Žižkově Vrchu, kde je oproti Na Vršku klid, přitom k nám zachází sporadicky. Potkal jsem ho náhodou v úterý,“ popsal rozzlobený senior.