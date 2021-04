Ve čtvrtek 15. dubna odpoledne budou na třiadvaceti místech v Jablonci přistavené kontejnery na velkoobjemový odpad.

Velkoobjemový kontejner. Ilustrační foto | Foto: Archiv města Frýdek-Místek

Kontejnery budou k dispozici až do pátečního rána, kdy se začnou postupně odvážet. Občané do nich mohou odložit např. nábytek, matrace, koberce, linolea, lyže, sáňky, boby, kola, dveře, WC, umyvadla, plastové vany a podobně. Do kontejnerů nepatří stavební suť, komunální odpad a jeho využitelné složky, dále vysloužilé elektrospotřebiče, biologicky rozložitelný odpad a odpad z podnikatelské činnosti.