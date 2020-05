Desítky tisíc zhlédnutí, stovky sdílení. Stačilo pár hodin a mladý muž z Rychnova dostane ve čtvrtek 7. května nové jízdní kolo.

Několikanásobný mistr světa ve fourcrossu Tomáš Slavík. | Foto: Deník/Jan Sedlák

Začalo to snem nesvéprávného 21letého Dominika, kterého zastupuje rychnovský úřad. Ten popsal místnímu strážníkovi Zdeňkovi Lankovi, že by si přál jízdní kolo, aby mohl jezdit po okolí a dopravovat se do práce. „Jezdím s ním k lékaři, znal jsem jeho příběh. Napadlo mě, že spousta lidí má přece nepotřebné kolo,“ popsal Lank. Kolo pro Dominika začal shánět nejprve na sběrném dvoře. „Tam ale bylo kol jen několik a byla zdemolovaná,“ dodal.