Lidem stále chybí bankomaty. V některých obcích není žádný

Severní Čechy – V mnoha obcích kraje si lidé musí jezdit pro důchody nebo výplatu kilometry daleko. V jejich bydlišti totiž chybí bankomat.

Bankomat. Ilustrační snímekFoto: Deník

Vybíráte si výlučně z přístrojů banky, kde máte svůj účet? Tenhle luxus si mohou dovolit jen lidé ve městech. V některých obcích by dali cokoli za to, kdyby tam měli aspoň jediný. Bez ohledu na to, kdo ho provozuje a kolik tratí na poplatcích.

Jako třeba ve Stráži nad Nisou. „Oslovila jsem několik bank, jediná Česká spořitelna mi na to odpověděla. Protože je nedaleko bankomat v Penny marketu v Liberci, tak podle nich nedává další instalace provozní ani ekonomický smysl,“ potvrdila Deníku starostka Stráže nad Nisou Daniela Kysilková.

Upozornila také na fakt, že problém nastává hlavně při placení na úřadě. „U nás se kartou neplatí, takže si lidé musí jezdit vybírat. Důchodci si pak musí vybírat důchod ve městě,“ zmínila.

S podobným problémem se setkávají i obyvatelé dvouapůltisícového Rychnova u Jablonce. „Není tu bankomat a pošta tu navíc ani nebere karty, takže když chcete platit hotově, musíte do Liberce nebo Jablonce,“ svěřil se jeden z tamních obyvatel. „Je to jak špatný žert, přitom jde o město, kde je skvělá dopravní obslužnost, kultura, vše tu funguje. Až na bankomat,“ přidává se další.

Bankomat byste marně hledali třeba i v Raspenavě či Mníšku. Na Českolipsku se bez něj musí obejít obyvatelé Kravař či Provodína.

VŠE JE O PENĚZÍCH

Jaké faktory tedy rozhodují o tom, zda bankomat v obci bude, či nikoli? Jak potvrdil mluvčí České spořitelny Filip Hrubý, kritériem pro umístění bankomatu je počet klientů, kteří by ho mohli využívat. „Jsme schopni korelovat vytíženost bankomatní sítě v regionech s počty našich klientů. Díky tomu můžeme předvídat, jak bude bankomat rentabilní,“ vysvětlil Hrubý s tím, že Česká spořitelna umisťuje bankomaty například v obcích s tisícovkou obyvatel, kde jsou doslova na roztrhání. „Naproti tomu máme bankomaty v městysech se 4 až 5 tisíci obyvatel, které bude nutné zrušit, protože je lidé téměř nevyužívají,“ dodal Hrubý.

Třeba taková Komerční banka vychází z toho, zda má v místě svou pobočku. „V případě bankomatů mimo pobočky vycházíme z atraktivity lokality dané celkovým pohybem osob. Samotný počet obyvatel je pouze podpůrným ukazatelem,“ říká mluvčí KB Michal Teubner s tím, že v Libereckém kraji provozuje banka aktuálně 60 přístrojů. Nejnověji přibyl třeba v turisticky exponovaném Harrachově. Ale třeba v Lázních Libverda byste ho hledali marně.