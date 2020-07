Nejvíce lidí hledalo na konci června práci na Liberecku, a to něco přes 4 % obyvatel. Úřad práce evidoval celkem 9 567 volných pozic. Jejich počet byl o 820 nižší než v předchozím měsíci. Na jedno volné místo připadalo v průměru 1,2 uchazeče. Celkem v kraji na konce června hledalo práci 11 942 lidí.

Přestože do evidence uchazečů o zaměstnání přichází v současné době více lidí než před pandemií, s rozjezdem sezónních prací řada nezaměstnaných naopak nastupuje do zaměstnání.

„Struktura uchazečů o zaměstnání je pestřejší a zaměstnavatelé mají obecně větší šanci sehnat nové zaměstnance s požadovanou kvalifikací. V praxi to tedy znamená, že i když letos v červnu, na rozdíl od předchozích let, nezaměstnanost vzrostla, nejedná se o nárůst nijak výrazný. Bude pravděpodobně pokračovat i v letních měsících, ale bude stále spíše pozvolný, a to až do letošního podzimu, kdy očekáváme razantnější zvýšení registrované nezaměstnanosti,“ shrnuje ředitel Odboru zaměstnanosti Generálního ředitelství Úřadu práce ČR Jan Karmazín.

I ekonomové počítají s tím, že nezaměstnaných bude přibývat. „Například kvůli ukončení vládních záchranných opatření jako je ošetřovné nebo zániku míst sezónních prací v cestovním ruchu bude podíl nezaměstnaných růst,” uvedl ekonom Lukáš Kovanda.