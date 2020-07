Podíl nezaměstnaných se na Jablonecku k poslednímu červnovému dni zastavil na 4 procentech. Nezaměstnaných tu Úřad práce evidoval 2 445, v březnu jich bylo o 514 méně. Nejvíce nezaměstnaných na počet obyvatel hlásí Desná (148 lidí), naopak v Dalešicích na konci června mělo práci sto procent obyvatel v aktivním věku.

S rostoucím počtem lidí bez práce klesá i počet nabízených míst. V celém kraji se jejich počet v meziměsíčním srovnání propadl o skoro osm procent na 9 567 pozic, což je o 820 míst méně než na konci května. To nejhorší ale podle odborníků přijde až na podzim. „Jakmile skončí nouzový stav, přestanou se vyplácet firmám podpůrné programy. Pokud vláda nepřijde s razantní podporou ekonomiky, firmy počítají s tím, že budou muset začít razantně propouštět,“ nastínil Jiří Halbrštát z personální společnosti ManpowerGroup.

Zdroj: Deník

Krize těžce zasáhla automobilový průmysl, na Jablonecko ale dopadne i krize v průmyslu bižuterním. Situace je dle předsedy představenstva Svazu výrobců skla a bižuterie (SVSB) Pavla Kopáčka složitá.

Krize v „křehkém“ průmyslu vede dvěma směry. „Exportní firmy jsou těžce zasaženy, situace na velkých trzích, tedy USA, Kanadě, Japonsku či Indii je velmi špatná. Propady obchodu jsou obří, firmy jsou na 15 až 20 procentech obratu než před koronakrizí,“ přiblížil.

Krize ale dopadla i na firmy zaměřené na výrobu předmětů pro turistická centra po celé republice. Praha, Český Krumlov, Kutná Hora. Všude tam se obchod se sklem a bižuterií v podstatě úplně zastavil. Některé firmy pak hlásí, že jim prodeje spadly na desetinu. „Obchody se zavírají. Velký pražský profilový obchod, kde mají zastoupení desítky sklářských firem, prodává v řádu stokorun denně,“ popsal Kopáček.

Podle jeho slov současná krize dopadá na sklářský a bižuterní průmysl drtivěji než krize z let 2008 – 2012. „Tehdy náš průmysl spadl na polovičku, dnes jsme ještě hlouběji. Ale snad se odrážíme ode dna, indikuje nám to nárůst návštěvnosti jak Muzea skla a bižuterie, tak prodejny našeho svazu Palace Plus. Počet návštěvníků už překročil sedmdesát procent předkrizového stavu,“ doplnil předseda SVSB.

I když letos v červnu nezaměstnanost vzrostla, nejedná se o nárůst nijak výrazný. „Růst bude pravděpodobně pokračovat i v letních měsících, ale bude stále spíše pozvolný, a to až do podzimu, kdy očekáváme razantnější zvýšení registrované nezaměstnanosti,“ doplnila mluvčí Úřadu práce ČR Kateřina Beránková.