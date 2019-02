„Na záchrannou službu oznamovatele přepojujeme, aby upřesnil, o jaká zranění se jedná,“ vysvětluje operátorka Petra Holíková. Nejen s její prací se mohla veřejnost seznámit v rámci včerejšího dne otevřených dveří u příležitosti Evropského dne linky 112.

Zaměstnanci střediska ročně obdrží přibližně 120 tisíc hovorů od lidí z celého kraje. Často se ale setkávají s tím, že volající není schopný přesně určit svou polohu. „Když někdo zatelefonuje, objeví se na mapě geometrický obrazec, který představuje pravděpodobnou plochu, kde se volající nachází. Ta je dostatečně malá, aby umožňovala operátorovi doptat se, co oznamující vidí kolem sebe, a podle toho může operátor přesně identifikovat místo, z něhož hovor přichází,“ vysvětluje ředitel HZS Libereckého kraje Luděk Prudil.

Aby byla práce operátorů efektivnější, plánuje nyní vedení HZS České republiky technologické změny. „Jeden z projektů, který bychom rádi v letošním roce dotáhli do konce, je automatická mobilní lokalizace. Ta spočívá v tom, že telefonní přístroj při vytočení tísňové linky automaticky odešle speciální zprávu, která by k nám přenesla přesnou lokalizaci telefonu,“ popisuje Prudil.

Taková funkce by podle něj mohla nahradit jiné technologické vymoženosti, jako je například aplikace Záchranka, kterou si lidé musejí do telefonu stáhnout, zatímco u automatické mobilní lokalizace by stačilo vlastnit telefon s GPS lokací. „V tento okamžik je vyřešena základní legislativa z hlediska ochrany osobních údajů. Nyní se záležitost řeší s telefonními operátory, tedy zdali zpráva bude nebo nebude zpoplatněna. Určitě by ale nebyl občan ten, který by to platil,“ říká Prudil. O funkčnosti tohoto systému už se pracovníci linky 112 přesvědčili prostřednictvím testů.

Evropským dnem linky tísňového volání 112, který je stanoven na příhodné datum 11. 2., Evropská komise upozorňuje na systémy spolupráce mezi členskými státy. Podobně pracují i operátoři kraje s ostatními v republice, a to zejména při množství mimořádných událostí.