Liščí bouda cílí na děti. Lišák jim přiblíží historii osady

Jablonec n. Nisou – Jediné dochované stavení z někdejší sklářské osady Kristiánov připravilo naučný program.

Liščí boudaFoto: archiv

Na Liščí boudě v Kristiánově v Jizerských horách úspěšně pokračuje druhá sezona. Její provozovatel, Muzeum skla a bižuterie, nabral po rekonstrukci objektu nové síly a připravil pro rodiny a dětské skupiny nový zábavný a naučný program. „Prostřednictvím pracovního sešitu, výtvarně zpracovaného kreslířem a fanouškem Kristiánova Petrem Urbanem, se děti seznámí s příběhem lišáka, který toužil stát se sklářem,“ přiblížila hru ředitelka muzea Milada Valečková.

Nejen děti, ale i dospělí se zábavnou formou naučí, proč se Liščí boudě říká Liščí, navíc se seznámí s historií osady, výrobou skla, naučí se poznávat formy a tvary sklíček a podporovat fantazii. „Ale především získávají vztah k přírodě a historickým hodnotám této jedinečné Sklářské osady,“ podotkla Marie Víšková z oddělení propagace muzea.

A jak se zapojit do hry? Každé dítě dostane batůžek s pracovním sešitem a výtvarnými potřebami. V sešitě je pak několik úkolů. Za jejich splnění získávají děti kamínek. Na konci hry je čeká poklad čaroděje Tamanna. Naučnou hru by měly zvládnout i menší děti, už jen z toho důvodu, že není náročná a odehrává se přímo v Liščí boudě a jejím okolí.

Hra nabízí velké množství kreativity, ať už výtvarné nebo tvůrčí. Děti zapojí svoji bystrost a paměť. „Mají například najít a spočítat předměty v expozici nebo navrhnout výzdobu pohárů,“ řekla Víšková s tím, že každá strana sešitu napovídá, co je smyslem plnění jednotlivých úkolů.

Pokud někoho nenadchl příběh skláře Lišáka a raději by se vydal hlouběji do přírody a přitom se zapojil do plnění úkolů, nemusí zoufat. Ani o to není v Kristiánově nouze. Pokud na cestě mezi Kristiánovem a jabloneckým muzeem navštívíte 11 zastavení naučné stezky Cestou jizerskohorských sklářů, máte možnost soutěžit o originální výhru tajuplnou noc v Liščí boudě. Podmínky soutěže najdete na webu muzea a ve vybraných informačních centrech, losování proběhne v rámci Sklářské slavnosti v Kristiánově v sobotu 1. září.

Liščí bouda v Kristiánově je zpřístupněna každý den od 10 do 17 hodin až do 9. září. Muzeum skla a bižuterie svěřilo provoz osvědčenému a návštěvníky oblíbenému Liboru Čechovi.

Liščí bouda je jediné zachované stavení kdysi významné sklářské osady Kristiánov. Chalupa z 18. století byla ve špatném stavu, muzeum ji proto nechalo zrekonstruovat. Oprava včetně pořízení nových expozic a vybavení si vyžádala zhruba 11 milionů korun. Opravu muzeum zaplatilo z dotace od svého zřizovatele, ministerstva kultury.