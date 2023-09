Plachetnice, bojové lodě i veslice, části přístavišť nebo modely lodních motorů. Modeláři z 15 zemí Evropy a Asie doslova zaplaví svými výtvory velký i malý sál, chodbu i jeviště jabloneckého Eurocentra. Přivezou sem přes 300 modelů, stane se tak ve dnech 24. až 28. září.

Mistrovství světa lodních modelářů Sekce C se v Jablonci nad Nisou konalo i v roce 2008. | Foto: wchs-c-2023.eu

Na mistrovství světa lodních modelů přijedou kromě desítek modelářů z celé Evropy i nadšenci z exotických zemí. Asii budou zastupovat modeláři z Číny, Uzbekistánu a Kazachstánu. Chybět naopak budou modeláři z Ruska a Běloruska, a to kvůli agresi vůči Ukrajině „Budeme ale hostit modeláře z Ukrajiny, kteří přivezou 19 modelů, včetně modelu ukrajinské fregaty pobřežní stráže Vinnitsa potopené v přístavu Ochakiv 10. června loňského roku,“ upřesnil předseda klubu Admiral Zdeněk Tomášek.

Jeho syn Martin Tomášek je jedním z hlavních organizátorů mistrovství a mezi modely se doslova narodil. Vždyť jeho otec a děda, oba Zdeňkové, stáli u zrodu jabloneckého Klubu lodních modelářů Admiral, který funguje dodnes. „První lodí, na kterou jsem byl hrdý, byla Marila. Dneska hnije na dně rybníka Barbory v Duchcově. Byly velké vlny a lodička to nezvládla,“ vzpomněl s úsměvem.

Martin Tomášek je součástí čtyřčlenného organizačního výboru 21. mistrovství světa lodních modelů Naviga Sekce C. Naviga je světová organizace lodních modelářů. A Sekce C? To je kategorie neplovoucích maket, stavěných podle originální dokumentace nebo rekonstrukčních modelářských plánů.

Mistrovství světa v tomto „technickém“ sportu se koná v Jablonci pod organizací klubu Admiral historicky už počtvrté, když jej hostil v letech 1981, 1993 a 2008. „Modeláři nás znají a do Jablonce jezdí rádi i kvůli skvělé organizaci. Letos jich dorazí 170, mnozí s rodinou. V tomto počtu je to zajímavé číslo například i pro jablonecké hoteliéry,“ poznamenal další člen organizačního výboru Jiří Kreisel.

Pořádání mistrovství v Jablonci nad Nisou kvituje i vedení města. „Jde o jednu z dalších akcí, která přivede do našeho města nejen modeláře a jejich rodiny, ale podle předchozích ročníků i významné počty turistů,“ vysvětlila náměstkyně primátora pro oblast humanitní Jana Hamplová.

Město s klubem Admiral spolupracuje dlouhodobě. „Třeba ve věži radnice máme od klubu vystavené modely tří ze čtyř rozhleden jabloneckého stavitele Roberta Hemmricha,“ doplnila Hamplová.

Plachetnice i parníky

Během akce se bude nepochybně na co dívat. Návštěvníci výstavy uvidí makety plachetních či veslových lodí, lodí s parním či jiným motorovým pohonem. Uvidí dioramata, části lodí či přístavních zařízení a podobně, stejně jako miniaturní modely v měřítku menším než 1:250.

S „tradiční“ představou o lodním modelářství jsou spojeny modely lodí v lahvích. „Modely ve všech těchto třídách vznikají zcela ruční nebo strojní prací modeláře. Nejsou zde dovoleny žádné prefabrikované díly,“ doplnil Martin Tomášek.

Mistrovství se ale zúčastní i modely z plastikových stavebnic, papírových vystřihovánek a ze stavebnic, kde jsou předpřipraveny díly ze dřeva, kovu, plátna a dalších materiálů.

Pro dětské návštěvníky připravili organizátoři mistrovství soutěž o drobné ceny. „Věříme, že také tentokrát si mistrovství modelářů najde četné obdivovatele z řad veřejnosti,“ podotkl Martin Tomášek.

Slavnostní zahájení začne na Letní scéně jabloneckého Eurocentra v sobotu 23. září v 15.30, kdy tu vystoupí dechová hudba Musikervereinigung Neugablonz spolu s jabloneckou Malou dechovkou. Po zahájení si mohou zájemci poprvé prohlédnout výstavu, a to do 18 hodin. Ve dnech 24. až 27. září bude přístupná od 9 do 18 hodin, 28. září pak od 9 do 16 hodin.

Klub lodních modelářů Admiral Jablonec nad Nisou si pořádání mistrovství „nadělil“ k 55 letům od založení. Klub vznikl v roce 1968 a od té doby se věnuje technickému vzdělávání mládeže a poskytuje také zázemí pro aktivní dospělé modeláře. V minulosti byl klub pověřen celosvětovou organizací lodních modelářů Naviga uspořádáním tří mistrovství světa lodních modelářů kategorie C. V Jablonci nad Nisou tak bylo s velkým úspěchem zorganizováno v roce 1981 vůbec první mistrovství světa.