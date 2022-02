Pohybu těžké techniky si všimli lidé žijící v okolí na přelomu roku. Stráň kopce Hradešín mezi obcí Rádlo a Jabloncem začaly provrtávat těžké vrtné soupravy. „Vrtaly přímo v cestách, a to i na stezce mikroregionem Císařský kámen,“ poznamenal jeden z obyvatelů nedalekých domů. Ty paradoxně patří do Jablonce. Průzkum probíhal jen asi 400 metrů od nich směrem k Rádlu a hlavní silnici I/65. Kopec je v územním plánu Rádla uveden jako systém ekologické stability s vyšší ochranou přírody. „Chodíme tudy na procházky, někdy kousek, někdy až na Císařský kámen. Když jsme viděli ty stroje, úplně mě polilo, zvlášť když jsem si přečetl, co je to za firmu,“ popsal starší muž, který ve středu stezkou od Dobré Vody dolů z kopce procházel.