Sdružení Český Ráj, které koordinuje výstavbu cyklostezky, v roce 2014 umístilo na hranici Malé Skály a Rakous sčítače. Ty monitorují, kolik lidí projde či projede po cyklostezce tam či zpátky. V roce 2018 zaznamenaly celkem 174,5 tisíce průchodů a průjezdů, což je nejvyšší návštěvnost od instalace.

I o uplynulém víkendu to mezi Malou Skálou a Dolánkami u Turnova vypadalo jako na promenádě. Stovky lidí na kole, koloběžkách či pěšmo vytáhlo ven krásné počasí. „Sjedeme autem do Líšného nebo na Malou Skálu a jedeme vlakem do Dolánek. Pak se vracíme k autu,“ popsal 43letý Petr z Železného Brodu. Čtyřčlenná rodina chodí trasou minimálně jednou za měsíc.

Cyklostezka Greenway Jizera je ale navštěvovaná i ve Středočeském kraji, kam pokračuje. „Letos doplní data o návštěvnosti cyklotrasy údaje z nově umístěných sčítačů v úsecích Lázně Toušeň – Zeleneč a Mladá Boleslav – Hrdlořezy. Sčítače budou instalovány zhruba v březnu či dubnu 2019,“ sdělil mluvčí sdružení Pavel Charousek.

Pro udržení návštěvnosti je však potřeba pokračovat v rozvoji cyklostezky. „Především ve směru z Líšného do Železného Brodu,“ uvedl Charousek. Tento úsek je ale zatím jen ve fázi projektové přípravy. Kvůli těžkému terénu je otázka, zda tu vůbec bude cyklostezka pokračovat. „V úseku se na třech místech objevily problémy, které jsou sice řešitelné ze stavebního hlediska, ale nesmyslně drahé,“ uvedl starosta Železného Brodu František Lufinka.

Možná by zde mohl vzniknout obousměrný singltrek, zní jeden z nápadů. V praxi to znamená, že by mezi Líšným a Železným Brodem vedla cyklostezka spíše terénního charakteru vhodná pro horská kola. A zdatné cyklisty.

„JE TO PRIORITA“

Už asi nikdo nepochybuje o tom, že cyklostezka dotáhla turisty i do Líšného, malé vesničky kousek od turistického střediska Malá Skála. A to Železnobrodské v dobrém zlobí. „Pro radnici je protažení cyklostezky prioritou. Zcela určitě by přitáhla do města daleko více turistů, což by se odrazilo i v podnikatelských aktivitách. Navíc by Železný Brod výrazně ulevil Malé Skále, jež je už přehlcená,“ soudí František Lufinka.

Před několika lety stačilo v Líšném přejet most a člověk se ocitl v úplně jiném světě, než jaký panuje v nedalekých Dolánkách či ještě bližší Malé Skále. Dnes je vše jinak, zvláště za pěkného počasí. „Hlavně v létě láká cyklostezka do Líšného citelně více turistů. Jen litují, že se tady musí otočit. Paráda bude, až bude cyklostezka postavená do Brodu,“ přiblížil před lety starosta Líšného Jiří Mikeš.

Záměrem projektu Greenway Jizera je vybudovat zhruba 190 kilometrů dlouhou páteřní cyklostezku v těsné blízkosti Jizery s minimálním převýšením. Stezka má vést od pramene Jizery s napojením na polské cyklotrasy a pokračovat až po soutok s Labem v Lázních Toušeň a dále až do Prahy, kde se napojuje na transevropské cyklostezky.