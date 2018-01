Lososům pomohou s líhnutím

České Švýcarsko - Ochránci přírody pořídí inkubační boxy, které zajistí návrat ryby do českých řek.

Vypouštění lososů do říčky Kamenice. Foto: Správa Národního parku České Švýcarsko

Lososi se do říčky Kamenice v Národním parku České Švýcarsko úspěšně vracejí. Budoucnost těchto ryb, které se narodí ve sladké vodě, vydávají se dospět do moře a po letech se do domovské vody vrací, může být v národním parku ještě lepší.

Nezisková organizace Beleco, která se zabývá ochranou přírody, totiž plánuje pořídit další boxy pro jejich inkubaci.

Pořízení 50 inkubačních boxů, které pomáhají navrátit lososa obecného do českých řek, vyjde přibližně na 5 milionů korun. Schválení projektu z operačního programu Životní prostředí je podle zástupce Beleca Jiřího Křesiny na dobré cestě.

„V boxech bude inkubováno až 100 tisíc kusů jiker ročně. Inkubace bude probíhat na Kamenici, případně na jejích přítocích. Lokality budou monitorovány on-line včetně teploty vody, která je důležitá pro vývoj jiker,“ upřesnil Křesina.

Projekt by měl fungovat pět let, od září letošního roku až do června 2023. Vzhledem k pětiletému cyklu by mohlo dojít k většímu návratu dospělých lososů do domovské vody, než je tomu doposud.



„Nedovedu odhadnout, o kolik procent by se mohla návratnost zlepšit. Každopádně na cestě lososa z řeky do moře a z moře do řeky je mnoho neznámých faktorů, které nelze předpovídat,“ doplnil Křesina.



Vloni se do domovské vody v Národním parku České Švýcarsko vrátilo přibližně 20 lososů, v Saském Švýcarsku to bylo kolem 40. I to správci národního parku považují za úspěch.

KLIMATICKÉ PODMÍNKY

„Potřebujeme co nejlépe simulovat stav, kdy se vrátí nějaký významný počet ryb. Díky klimatickým podmínkám se to loni podařilo. Když je sucho a teplo, ryby se nevrací, ale pokud je chladno, je voda dobře prokysličená,“ vysvětlil mluvčí správy parku Tomáš Salov.



Dodal, že inkubační boxy, které by se mohlo podařit pořídit, by mohly navýšit i kapacitu teritoria ryb.



„Větší množství ryb už by se s obtížemi třelo. Díky inkubačním schránkám jsme schopni simulovat ve vyšších částech toku úspěšné vytření lososí populace,“ vysvětlil Salov.





Losos obecný byl do počátku 20. století v Labi a jeho přítocích, tedy i v Kamenici, běžnou rybou. K jeho úplnému vyhubení vedla kombinace nadměrného lovu, zvyšujícího se množství vodních děl a průmyslového znečištění vod. Podmínky pro navrácení nastaly až v 90. letech minulého století.



Do Kamenice se lososi začali vracet díky projektu národního parku Návrat lososů v roce 2002. Od té doby správa vypustila více než 3,5 milionu plůdků.