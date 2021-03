Oba přitom pro obec pracují jako neuvolnění. Ke svým funkcím zvládají i svá civilní zaměstnání. „To jen proto, abychom neukrajovali z již tak hubeného krajíce obecního rozpočtu,“ říkají.

Loužnice leží na úseku hlavní silnice I/10, oblíbeném místě motocyklistů. Řešíte stále problémy s jejich rychlostí?

Jana Matěásková: Motorkáře řešíme neustále, vedeme na úřadě kvůli tomu i zvláštní složku. Byli jsme kvůli tomuto problému i na policejním prezidiu, kde jsme to chtěli řešit. Jako obec jsme vydali jisté prohlášení, které se nyní objevuje v mnoha obcích. Na tomto základě se nám ozvalo množství lidí, třeba i pořadatel automobilových závodů bydlící v podobné vesnici, že by se s tím mělo něco dělat.

Marcel Tiler: Kromě rychlosti je totiž dalším problémem hluk vycházející z těchto motocyklů. Některé jsou tak upravené, že jekot z motorů se rozléhá celým údolím. Mám vlastní zkušenost, kdy jsem sekal dvě stě metrů od silnice s benzínovým křovinořezem a přes jeho motor jsem slyšel motocykly. Místostarostka, která bydlí ještě dál, natočila video ze své zahrady, aby zachytila zvuk motorek. Nedalo se ani pořádně mluvit.

Deník na návštěvěZdroj: DeníkDá se to nějak řešit?

Marcel Tiler: Navrhovali jsme snížení rychlosti na 60 kilometrů v hodině a zákaz předjíždění s platností pro motorky v úseku Žel. Brod pumpa - Loužnice, odpověď policie byla ta, že přece nemůžeme diskriminovat ty slušné motocyklisty. Rozeslali jsme informace po celé republice do obcí, kde mají obdobné problémy, některé se nám ozvaly. Nejsme v tom sami a tak čekáme na jarní měsíce a budeme bojovat dál. Protože ten hluk je neuvěřitelný. Ozývají se i okolní obce, Radčice, Zásada, Líšný.



Máte v obci takzvané zpomalovací semafory, ani ty nejsou účinné?

Marcel Tiler: Určitě trochu ano. Lepší by tady ale byl třeba průjezdný radar, jaký mají na Malé Skále. Ale jak říkám, už není největší problém rychlost, ale hluk. Hygienické normy? Hluk nám změří v pondělí, úterý a ve čtvrtek, nemůže to být o svátcích, víkendech, prázdninách. Od šesti asi do čtyř hodin odpoledne, průměruje se na čtyřiadvacet hodin. A momentální překročení hladiny zvuku není problémem. Jeden den měření znamená z kasy šedesát tisíc korun.

Policie jízdy motocyklistů v tomto úseku nekontroluje?

Jana Matěásková: Kontroluje, ale někdy mi to přijde takové zvláštní. Tady je největší provoz pod pátečního odpoledne přes sobotu až do nedělního večera. Ale aniž bych jinak proti policii něco měl, tady provedou velkou akci v pondělí ráno. Vrtulník, policejní auta křižující silnici. MT: Naposledy to vyvolalo doslova poprask na vsi, když se rozšířila fáma, že tu hledají nějakého uprchlého zločince. Teď budu citovat jednu naší starší váženou obyvatelku, která pak řekla, že „i debil ví, že motorky nejezdí v pondělí dopoledne, protože jsou řidiči těchto strojů v zaměstnání“. Jenže policie má akci naplánovanou na pondělí dopoledne a přes to nejede vlak.



Jaké vnímáte problémy obce vy?

Marcel Tiler: Vypadávají tady dost dodávky elektrické energie. Což je čím dál větší problém, protože dnes se elektřina využívá ke stále více věcem a zařízení. A to nejen ke svícení, vaření nebo dodávce vody, ale v zimě i k topení. Vede k nám elektřina i z druhé strany. Je ale boj, to v případě výpadku domluvit, aby přepojili. Ročně tady prostě tak pět dní jsme bez proudu.



A další?

Marcel Tiler: Vodovod, kanalizace, plyn. To není vůbec. Každý má svou studnu, septik, čističku. To jsou zásadní věci, kvůli kterým ani nemůžeme do vsi nalákat nové obyvatele. Za co tady vyměnit staré kotle? Elektřina hapruje, plyn není, za co kotel na uhlí vyměnit? Pelety? Biomasa? Jsme tak stranou všech tras vodovodů a plynů, že bychom museli vynaložit desítky milionů korun.

Jana Matěásková: A to máme rozpočet ve výdajové stránce kolem tří milionů za rok. Do toho potřebujeme opravit obecní dům, kde sídlí obecní úřad nebo místní obchod, za cirka šestnáct milionů.



Jaká je tedy budoucnost Loužnice?

Marcel Tiler: To je dobrá otázka, na kterou ale nemám odpověď. Věštit neumím, snad se něco stane.