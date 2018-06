Lubomír Vejražka mapuje v nové knize osudy dětí a žen politických vězňů

Liberecký kraj – Netrpěli jen muklové, ale i jejich ženy a děti, varuje před ztrátou paměti spisovatel.

Lubomír Vejražka.Foto: Archiv autora

Po knize Nezhojené rány, která mapuje příběhy lidí, jež za své činy nebo slova skončili v komunistických lágrech, se spisovatel Lubomír Vejražka pustil do jejího pokračování. V knize Jizvy zůstávají s podtitulem Dědictví zla stále živé vydává bolestné svědectví těch, kteří nestrádali ve vězení jako jejich otcové či manželé, ale těch, kteří zůstali na druhé straně mříží. Žen a dětí muklů, čili mužů určených k likvidaci.

„Ty ženy sice neprožily fyzické utrpení jako jejich manželé, ale byly vystaveny dlouhodobému a velmi brutálnímu tlaku komunistů,“ nastínil autor. „Strana tě sleduje a taky tě dostane do kriminálu,“ slýchaly od soudruhů.

Zatímco muži byli ve vězeních či pracovních lágrech pod drobnohledem bachařů, o rodiny venku se postarali ochotní sousedé. Domovní důvěrnice lustrovaly poštu, a když se ženy svých mužů na ulici nebo ve škole zastaly, přišlo udání, že vedou děti proti socialismu, za což jim mohlo hrozit jejich odebrání, popisuje kniha.

Kromě osobní ztráty a těžké materiální situace či neustálého dohledu Státní bezpečnosti se ženy politických vězňů musely srovnat i s tlakem okolí. „Buďte ráda, že jste sama, jaký by to byl život s nepřítelem lidu? A co syn, taky půjde do vězení za tátou? Je mu čtrnáct, za čtyři roky ho taky zavřou,“ slýchaly některé. A paradoxně často i od těch, kteří jejich muže dostali do vězení. I na základě falešného či zkonstruovaného udání. „Takovým lidem připomínala už jejich přítomnost vlastní selhání, a proto jim dělali ze života peklo,“ popisuje autor, s čím se nezřídka při vyprávěních setkával.

Ještě hůř to nesly děti, hlavně na vsích a malých městech, kde se lidé rodinám „politickejch“ vyhýbali a svým dětem s těmi jejich zakazovali společné hry. Některé tátu vůbec nepoznaly. „Trauma prožívaly i po propuštění. Hlavně ty, co byly v době zatčení ještě malé a najednou se k nim vrátil člověk, kterého vůbec neznaly, a který 'to celé způsobil'. O tom, že jim komunisté kromě táty vzali i možnost vzdělání, ani nemluvě,“ tvrdí spisovatel.

Některým se osud zatčeného otce snažily rodiny zatajit, aby je tím chránily. Netušily, že tím své nezpracované trauma jenom přenesou o generaci dál.

ZAPOMENUTÉ OSUDY

„Rodiny politických vězňů zůstaly po roce 1990 ne zcela zapomenutým, ale do jisté míry opomíjeným rozměrem komunistické perzekuce. Dostalo se jim mnohem menšího prostoru než vězňům. Děti se ocitly ještě více stranou než jejich mámy,“ zdůrazňuje Lubomír Vejražka.

Knihu připravoval čtyři roky. Jezdil po celé zemi a zpovídal lidi, kteří byli ochotni o svých traumatických zážitcích vůbec mluvit. Někteří zážitky vytěsnili ze svého života, další se s nimi mohli vypořádat jen díky odborné péči.

„Říkala jsem si: Ať už mlčí. Proč odkrývat něco, co mě týrá? Mám to zapotřebí? Jenže jsem vyprávěla dál jako uhranutá,“ svěřila se jedna ze zpovídaných žen, které zavřeli tátu. Kniha obsahuje příběh složený z 11 osudů. Jen malý vzorek těch, kteří si krutě odnesli to, že se jejich otec postavil neprávu a zlu.

Pro mnohé se knížka stala i jakousi terapií, podle jejího autora je však především varováním, aby se podobná situace už v budoucnu neopakovala.

„Od sametové revoluce uplynulo víc než čtvrt století, přímých i nepřímých pamětníků (komunistických represí) ubývá a stále více jsou slyšet hlasy, že se vlastně žilo docela dobře,“ varuje před zapomněním Lucie Křížová, jedna ze zpovídaných. Nepopírá, že když se člověk ohlíží zpět, zůstávají spíš ty dobré věci a vzpomínky. „Je to správné, ale nikoliv z pohledu historie. Dívejme se na minulost objektivně, vnímejme, jak křehká je hranice mezi svobodou a nesvobodou,“ dodává.