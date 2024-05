Než založil Dorsen, procestoval velký kus světa a objevil v sobě lásku k surfování, focení a produkci videí. Poslední jmenované přerostlo v živnost, kterou provozoval několik let. Budoucnost měl ale nalinkovanou jinak. Očekávalo se od něj, že po vzoru otce naváže v rodinné firmě Dorint, která se zabývá realizací luxusních interiérů, zejména kuchyní a koupelen. „Trochu jsem před tím utíkal, chtěl jsem spíš rozjet něco vlastního. Potom jsem si na vysoké díky předmětu provozní management uvědomil, že bych rád vyráběl něco hmatatelného. Zároveň mi došlo, že v Dorintu chybí řešení pro ložnice. A tak vznikl nápad pustit se do výroby matrací – a s ním se zrodil Dorsen,“ přiblížil pětadvacetiletý podnikatel.



Teď má pod sebou tým truhlářů, čalouníků a švadlen. „Největší výzva pro mě byla naučit se o tom řemeslu všechno. Úplně jsem mu propadl a našel v něm neuvěřitelnou hloubku.“

Investice do nastartování projektu byly v řádu milionů. „Nejdražší položkou byl otočný píst, který jsme si nechali upravit pro naše potřeby. Matraci zmáčkne do požadovaného tvaru a nám umožní s ní lépe manipulovat. Hodně jsme investovali do marketingu. Do toho celou budovu postupně rekonstruujeme. Ten dům vždy fungoval jako truhlárna a má svého genia loci. Chceme ho opravit co nejšetrněji a zachovat historickou fasádu i okna.“ vzpomněl Prade.

Než značka vstoupila na trh, předcházelo tomu více než roční ladění produktů, během kterého Prade složil tým a objel přední nábytkové veletrhy, jako je The Bed Show poblíž anglického Birminghamu nebo Salone del Mobile v italském Miláně. „Vypozoroval jsem, že tradice ručně čalouněných matrací je nejsilnější ve Švédsku a v Anglii a uvědomil jsem si, že za jejich produkty, které se prodávají za statisíce korun, stojí hlavně kvalitní materiály a poctivá ruční práce. Dal jsem si tedy záležet na tom, abych našel ty nejlepší dodavatele,“ popsal podnikatel.



Přírodní materiály jako ovčí vlnu, koňské žíně, hedvábí a damašek odebírá od malých rodinných farem z Francie, Německa a Belgie. Taštičkové pružiny s patentovanou technologií objevil u amerického dodavatele s více než 130letou historií.

Právě pružiny jsou v matracích Dorsen klíčové. V jedné matraci je až 12 tisíc jemných pružin, chráněných textilní schránkou. „Poskytnou vám oporu, kde potřebujete, a zároveň uleví vaší páteři. Textilní taštičky se postarají o to, aby při stlačení jedné pružiny zůstaly ostatní v klidu. Takže si ani nevšimnete, když se váš partner v noci otočí na bok. Navíc, díky pružinám matrace lépe dýchá – po stranách má větrací otvory, kterými se po stlačení vysrážená vlhkost dostane ven. A to nejlepší na konec – pružiny se nikdy neproleží, naše matrace jsou tedy investicí na dlouhá léta,“ vysvětlil Prade.

Jsou ale Češi připraveni dát za novou matraci víc, než byli zvyklí? „U nás lidé většinou neuvažují nad matrací jako nad investicí do svého zdraví a nechtějí moc utrácet. Snažíme se jim jít naproti a zároveň je naučit, že kvalitní spánek je důležitý. Obdobné postele a matrace mohou stát pomalu tolik jako nové auto. Naším cílem je dostat mezi širší okruh lidí stejnou kvalitu za dostupnější cenu.“

Cena základní řady matrací Dorsen začíná na nižších desítkách tisíc, kvalitou odpovídají světové špičce. „Umíme vyrobit i ultraprémiovou matraci na míru potřebám konkrétního zákazníka, například s velbloudí vlnou nebo větším podílem hedvábí. Potom se cena může vyšplhat i přes sto tisíc korun,“ poznamenal Prade. Na výrobu jedné matrace padne 25 hodin práce, dílna jich v současnosti zvládá vyrobit 60 za měsíc a prostory i tým postupně uzpůsobuje k navýšení výrobních kapacit.

Dorsen se nebojí atypických rozměrů a umí si pohrát i se složením matrace. „Lidé za námi chodí s tím, že se víc potí, bolí je záda nebo mají nadváhu a nespí se jim dobře. S tím vším se dá pracovat – pro lepší odvod vlhkosti můžeme přidat vrstvu koňských žíní navíc, pro větší komfort zase víc pružin. Co se týče postelí, mají zákazníci často vlastní představu a my jim ji díky spolupráci s designéry dokážeme splnit, ať už chtějí čalouněnou, dřevěnou nebo kovovou postel,“ přiblížil Prade.

Matrace jsou v současné době k vyzkoušení přímo ve výrobě v Lučanech nad Nisou nebo v showroomech v Liberci a Praze. „Zatím se nám nestalo, že by někdo, kdo si přijede do Lučan vyzkoušet matraci, neodjel domů s objednávkou.“

Do budoucna Prade přemýšlí o expanzi na Slovensko a do Německa. „Jednou bych chtěl nabízet kompletní řešení pro ložnice – od matrací, postelí a dalšího nábytku po lůžkoviny nebo vůně,“ doplnil Vojtěch Prade.

O značce Dorsen

Dorsen se od roku 2023 zabývá výrobou prémiových matrací s taštičkovými pružinami a designových postelí. V současnosti nabízí dva typy matrací a jeden topper, postele vyrábí na zakázku. Zakládá si na tradičních řemeslných postupech, přírodních materiálech a ruční práci. Mezi jeho zákazníky patří jednotlivci i hotely.

