Malý domek na okraji Lučan je obklopen květinami. Výhled na ně těší Kateřinu Trdlovou při výuce češtiny a angličtiny. „Většinu mé pracovní náplně jsou individuální kurzy pro firmy,“ říká lektorka a milovnice sportu. Sama se považuje za člověka, který ve volném čase nedokáže posedět.

Od mládí se věnovala mnoha sportovním aktivitám. Sjezdové lyžování, yachting, lezení, skydiving, ultramaratony. Ostatně má titul mistryně republiky ve skialpinismu. „Rodina mne k maximálním výkonům více méně dohnala. Když máte neposedné dítě, buď skončíte u alkoholu, u psychiatra nebo na sobě začnete pracovat. Za všechny sportovní výsledky tedy vděčím zejména rodině.“

JBC SUP CLUB

Jablonecký paddleboardový SUP club klade velký důraz na práci s dětmi. „Na to, že existuje čtyři roky, máme téměř třicet dětí, velice šikovných. Na jablonecké podmínky to je vynikající,“ říká Kateřina Trdlová