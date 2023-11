Bude to velkolepé, protože prostory už nyní plní automobily a motocykly za desítky milionů korun. Prim tu hrají rychlé a závodní vozy, jak veterány, tak relativně mladé kusy. A tak tu návštěvníci mohou obdivovat třeba Ferrari, Porsche, Mercedes, Lamborghini, Mini Cooper nebo BMW. Nebo motocykly jako Bimota SB7, kterých se vyrobilo pouze 200 kusů, anebo Honda CX500 s turbomotorem. A třeba i Formuli 3000 nebo luxusní Laurin a Klement z počátku století a vedle něj ďábelské Lamborgini Diablo.

„Asi v roce 2015 jsem si začal plnit sny a začal jsem nakupovat auto a moto veterány. Jak jsem se do toho ponořil, najednou jsem zjistil, že už pro ně nemám místo,“ pousmál se nadšenec. A tak začal hledat nějakou „větší garáž.“Nejprve ho zaujaly objekty bývalého jabloneckého pivovaru. „Je tam i rybník, což se mi líbilo. Jednání s majitelem ale ztroskotala. Pak jsme narazili na možnost koupit krásnou budovu lučanské sklárny,“ ohlédl se.

V roce 2018 tak začala nejen finančně náročná přestavba sklárny. Do toho covid, prudký růst cen energií a stavebních materiálů. „Je mi už přes 60 let a nechci se zadlužovat. V té době jsem měl už přes 40 autoveteránů a více než 180 motoveteránů. Aby bylo na dostavbu, začal jsem sbírku rozprodávat. Dodnes mi jich zůstalo jen pár. To je na druhou stranu velké osvobození, protože veterán potřebuje neustálou péči,“ podotkl Dvořák

Muzeum, depo i servis

Drtivá většina prodaných vozidel ale nadále zůstala v Lučanech. „Každý potřebuje veterána uskladnit, navíc jim dokážeme vlastními silami zajistit odborný servis. Takže dnes mi majitelé zpětně platí za uskladnění, servis a případné opravy,“ vysvětlil.

V muzeu bude vystaveno 30 automobilů a kolem 80 motocyklů. To nejlepší, co se pod střechami bývalé sklárny skrývá. Velké prostory totiž slouží jako depa pro uskladnění vozů soukromých majitelů. „Vlastně jsem původně muzeum nechtěl, jen garáž se servisem. Pak mi ale došlo, že by byla škoda neukázat alespoň ty nejzajímavější kousky,“ připomněl milovník veteránů.

Zákaz na zubačce. Historické lokomotivy na trať Kořenov - Tanvald už nevyjedou

Zajímavostí je sekce věnovaná speciálům postaveným pro legendární Rallye Dakar. V muzeu mohou návštěvníci obdivovat první motorku první Češky na Dakaru Gabriely Novotné i čtyřkolku pětinásobného vítěze Dakaru Josefa Macháčka. Hned za rohem pak uhrane závodní Bugatti z 20. let minulého století, v němž jezdila legendární Eliška Junková. Ta ve své době proháněla i největší esa světového motosportu.

Za srdcový kousek ale považuje Radek Dvořák Ferrari Testarossa. „Sice není moje, ale máme ho v muzeu. Takové auto bylo mým klukovským snem. Dodnes si pamatuji, jak mě uhranulo, když v roce 1984 vyjelo na silnice. Už v té době jsem ho chtěl mít,“ přiznal.

Slavnostní otevření muzea pro uzavřenou společnost proběhne 22. listopadu. Na hosty čeká třeba módní přehlídka Křehká krása, spojující oděvní a sklářské designéry. „Právě proto, že jsme v bývalé sklárně pokrokového majitele Ludwiga Breita. Ve své době to bývala zřejmě nejmodernější sklárna na Jablonecku,“ poznamenal Radek Dvořák.

Otevření pro veřejnost je naplánováno na 24. listopadu. Muzeum bude otevřeno ve zkušebním provozu vždy v pátek, sobotu a neděli, pak se otevírací doba upraví.

FOTO, VIDEO: Na Stezce korunami stromů zažily děti dobrodružný Halloween

Expozici chce majitel jednou či dvakrát do roka obměňovat, aby byla lákavá pro návštěvníky opakovaně. „Zajímavých strojů máme pod střechou dost a počítám, že v návaznosti na celkový servis, jaký nabízíme, jich bude i dále přibývat. Těším se, co ještě dokážeme ukázat.“

Radek Dvořák chápe vývoj, který se děje v době klimatických změn. „Dvacáté století bylo zlatou érou vývoje strojů se spalovacími motory, érou, která se ve své syrové podobě už nikdy nevrátí. U nás do ní můžete nahlédnout,“ zve do Automoto musea Na cestě v Lučanech nad Nisou.