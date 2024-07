Během půl roku napsal hrubý rukopis a posléze se začal zabývat způsoby, jak dostat knihu na světlo boží. To trvalo dalších šest měsíců. Impuls k napsání prvotiny vzešel od jeho sestřenice Petry Lejskové Langové, která mu věnovala pár svých úspěšných knih. „Jedna z nich mi ale vnukla silnou myšlenku, že bych to mohl též zkusit. Ta kniha se jmenuje Kde končí nebe. Po pár stránkách jsem přestal jen pasivně číst a pokusil se sám něco napsat,“ svěřil se autor.

Aleše Okurku v mládí provázely různé literární žánry, od dobrodružných románů ve stylu Eduarda Štorcha či Jaroslava Foglara přes filozofická i duchovní témata až po romantickou poezii přetnutou undergroundovými básněmi od Egona Bondyho. V samotných knihách hledal inspiraci a během dospívání se pokoušel psát vlastní básničky, které věnoval dívkám, nebo je ukrýval do šuplíku. Literární aktivita vyvrcholila multižánrovým románem, který nelze zaškatulkovat. „Každá povídka je samostatný příběh, psaný trošku jiným stylem. Samotné kapitoly jsou tak odlišné, že mezi nimi přeskakuje časová osa do různých období od pravěku, přes dobu husitských válek, devadesátky minulého století až po futuristické vize kolonizace planety, či konec našeho vesmíru,“ řekl Deníku Aleš Okurka.

Román vznikal v Jindřichově, kde je krásná příroda a klid. Právě okolní příroda ho inspirovala v popisu krajiny, samotný Jablonec, kde mnoho let pracoval, ho ovlivnil především společensky a sociálně. Co je však zcela v knize zřejmé, tak to je jeho rodný Liberec, který je zmíněn v páté kapitole s názvem „Naděje“. Nejen, že se v něm odehrává dětství a život jedné z postav, ale dokonce toto místo podpořil vlastní ilustrací. „Kniha zahrnuje převážně mé vlastní kresby. Asi to bude znít naivně, ale chtěl jsem využít všeho, aby román byl maximálně autorský. Proto jsem takzvaně vyhrabal a použil i kresby, které jsem například namaloval kolem mého třináctého roku. Našel jsem i své staré básně, které tam mají také své místečko,“ podotkl Okurka.

Aleš Okurka Aleš Okurka

Datum narození: 1. srpna 1979

Bydliště: Jindřichov, Lučany nad Nisou

Povolání: Asistent prodeje nábytku

Zájmy: Psaní textů a knih, četba literatury, teologie, politika, hudba, grafika, sport a turistika

Aktuálně pracuje na další knize s názvem Muž na Slunci a už má napsané dvě kapitoly. Jedná se o příběh dvou bytostí z jiných světů. Malý chlapec Dag, který žije v chladném norském městečku Hammerfest, co zázračným způsobem kontaktuje Minaese, muže na horkém Slunci. Jejich prvotní osamění se začíná oboustranně rozplývat a nově vzniklé přátelství jim posouvá hranice fantazie až ke hvězdám. Den co den spolu promlouvají až do okamžiku, kdy nad krajinou opět zavládne polární noc. Do jejich životů však vstoupí další postavy. Dag se sblíží se spolužačkou Bárou a Minaes objeví na Slunci ještě jednu bytost zvanou Daria. „Skončí jejich společná cesta posledním paprskem, nebo se ukáže, že přátelství je základem celého vesmíru a lidské příběhy jsou bez hranic? Odpověď na konci románu by čtenář měl dostat do konce jara příštího roku, pokud vše půjde podle plánu. Kniha by též měla obsahovat mé nové ilustrace,“ přiblížil děj plánovaného románu.

Doufá, že se mu podaří oslovit druhým románem ještě širší publikum. Začal se účastnit literárních soutěží, kde by si v budoucnu chtěl ověřit jeho písemnou kondici. „Ze všeho nejvíce bych si však přál oslovit co nejvíce čtenářů, kterým bych mohl předat část svých myšlenek a udělat jim pouhou radost z mých příběhů. I kdybych jen inspiroval jednoho dalšího člověka, byla by to pro mne čest a úspěch. Věřím totiž, že vynaložená energie, musí zákonitě vyvolat nějakou další reakci, což potvrzuje sama fyzika,“ uzavřel Aleš Okurka.