"Jedná se o muže vysoké zhruba 165 centimetrů a 180 až 190 centimetrů, oba byli oblečeni do tmavé bundy a kalhot a na hlavách měli tmavé motoristické přilby. V obličeji se navíc maskovali šátkem, který měli uvázaný pod helmou jako roušku tak, že jim byly vidět jen oči. Oba mluvili česky bez cizího přízvuku nebo vady řeči," uzavřela Baláková.

"Maskovaní muži i s lupem sázkovou kancelář opustili, aniž by prodavačce ublížili a z místa činu odjeli na cestovním motocyklu červené barvy směrem ke kruhovému objezdu, který spojuje ulice Bezručova a Nádražní," doplnila Baláková.

"Do sázkové kanceláře Tipsport nejdříve vstoupil jeden muž, který byl v tmavém oblečení a s helmou na hlavě. Bez pozdravu si od obsluhy půjčil propisku a odešel zase ven. Vzápětí přišel tužku vrátit a zase odešel. Po pár vteřinách ale tento muž přišel v doprovodu komplice a začal na ženu křičet, ať mu dá tržbu," řekla tisková mluvčí policie Ivana Baláková. Při svém jednání mířil na obsluhu pistolí. Žena mu peníze vydala. Částka se pohybuje v řádu desítek tisíc korun.

