Lupičské útoky příliš nelákají. Počet loupeží klesl

Liberecký kraj – O téměř polovinu klesl počet loupeží v Libereckém kraji ve srovnání s rokem 2010.

Vloupání. Ilustrační foto. Foto: ČTK

Zatímco letos se jich od ledna do konce května událo 36 s celkovou škodou 385 tisíc korun, ve stejném období roku 2010 to bylo 66 loupežných útoků se škodou 1,2 milionu. Většinu objasněných loupeží měli v roce 2010 na svědomí recidivisté a platí to i letos, kdy policie zatím objasnila 15 z 36 případů. Recidivisté útočili v devíti případech. Podle politologa Zdeňka Zbořila jde o celorepublikový trend. „Lidé pochopili, že loupežemi příliš nezbohatnou. Lepší jsou podvody či účetní machinace,“ uvedl Zbořil.