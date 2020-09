V kraji je k dispozici celkem 82 lůžek vybavených s ventilátory. „Kapacita je tak v tuto chvíli zcela dostatečná a nemocnice nemusí nijak omezovat ostatní péči a plánované výkony jako tomu bylo na jaře,“ uvedl hejtman.

Pozitivní je podle něj i fakt, že v regionu je stále poměrně nízký počet pacientů s koronavirem, kteří jsou starší 65 let. Podle hygieniků je to kolem pěti procent. Nejvíce případů je mezi mladými lidmi. V Libereckém kraji bylo ke čtvrteční 22. hodině celkem 1046 aktivních případů, nejvíce na Liberecku, a to 626.

Liberecký kraj je pro Německo z hlediska šíření koronavirové nákazy rizikovou oblastí. A ti, kteří cestují do Saska a kdykoliv během 14 dnů předtím pobývali v rizikové oblasti, musí hned po překročení hranic do čtrnáctidenní karantény.

Izolace se nevztahuje na pendlery, složky Integrovaného záchranného systému či ty, kteří mají v němčině nebo angličtině test na koronavirus s negativním výsledkem. Pro všechny platí to, že by neměli mít příznaky. „Jezdit nakupovat do Kauflandu do Žitavy není úplně rozumné,“ podotkl hejtman Martin Půta. Na polských hranicích se žádná opatření zatím nechystají.