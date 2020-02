Horská služba varuje lyžaře a snowboardisty, aby se nepohybovali na sjezdových tratích po večerním uzavření. Může totiž dojít k vážným úrazům. Přesně to se stalo lyžaři ve středu večer na sjezdovce Tanvaldský Špičák.

Ilustrační snímek. Lyžař na sjezdovce. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Vlastně to měla být docela pohoda. Muž strávil příjemné chvíle v restauraci na Tanvaldském Špičáku. V osm večer si řekl, že je čas vrátit se domů. Jak jinak než po sjezdovce. A tak lyžař a návštěvník restaurace v jedné osobě skočil do lyží a spustil se dolů ztemnělým svahem, který už měl najetý mnohokrát. Zahlédl jedoucí rolbu, která připravovala svah na další den, a obloukem se jí vyhýbal. Náhlou ránu a bolestivý pád v nejmenším nečekal. „Vjel na sjezdovku, i když viděl, že je uzavřena a označená cedulemi se zákazem vstupu. Dostal se do kontaktu s kotvícím lanem rolby, která upravovala povrch,“ popsal náčelník Horské služby Jizerské hory René Mašín.