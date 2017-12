Lyžaři, jásejte! Rozšířili Jizerskou magistrálu

Bedřichov - Poslední úsek okruhu na Vysokém hřebeni otevřeli tento týden lesníci pro běžkaře. Lesní cesta se propojila s celým okruhem v sedle Maliníku a stala se součástí Jizerské magistrály.

Celý okruh měří sedm kilometrů, při dobrých sněhových podmínkách se dá rozšířit až na dvojnásobek. Lyžařům by tak měl nabídnout méně frekventovanou trasu, která vede z parkoviště v sedle Maliníku a zpět. „Předpokládáme, že trasa odlehčí magistrálu v centrální části hor zvláště o víkendech,“ uvedl krajský ředitel podniku Lesy ČR Ludvík Řičář. Dvě z pěti cest okruhu - včetně té poslední - vznikly zcela nově. Další lesníci upravili.

„Cesty odvodňují nové svodnice, které navíc zabraňují erozi. Rozšířily je také krajnice, takže jimi při dostatečné sněhové pokrývce projede rolba s šestimetrovou radlicí, která vytváří běžecké stopy,“ popsal ředitel Řičář.

Vysoký hřeben v číslechBěhem 3 let vybudovaly Lesy ČR na Vysokém hřebeni nad Harcovem 5 nových úseků. Přišly na 18 milionů.

4. prosince se pod Maliníkem otevřel poslední z nich. Celý je dlouhý 7 kilometrů.

V tuto chvíli ještě lesníci dokončují některé práce, zejména odklízení posledních zbytků dřeva po říjnové vichřici, od Vánoc ale počítají, že budou upravené cesty sloužit především běžkařům. „Není snadné skloubit zájmy všech, tedy hospodářské i rekreační. Čas od času se tak běžkařské stopy poruší, ale s tím je třeba počítat. Hospodařit musíme,“ dodal Řičář. Do okruhu Lesy ČR investovaly celkem 18 milionů korun. V příštím roce chtějí pokračovat. „Plánujeme novou cestu pro pěší z Josefova Dolu podél Kamenice, aby turisté nemuseli chodit po frekventované silnici,“ přiblížil Řičář. Podobnou stezku by chtěli v příštím roce otevřít také na frekventované trase z Oldřichova do Oldřichovského sedla. „Kopírovat bude souběžnou silnici,“ uvedl Řičář.

Na nový úsek co nevidět vyrazí tři zbrusu nové rolby. „Stopy začneme upravovat, jak to sněhové podmínky dovolí. Zatím příliš příznivé nejsou, dostatečná není ani sněhová pokrývka,“ uvedla k aktuálnímu stavu ředitelka Jizerské o.p.s. Radka Davidová. Začít by se mělo na trase z Bedřichova na Kristiánov a z Jizerky na Smědavu. S pomocí rolby se bude upravovat také stopa od Štěpánky na Jizerku a do Kořenova.