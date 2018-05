Lyžaři v Harrachově doskákali. Střední skokanské můstky jsou mimo provoz

Harrachov – A to z důvodu havarijního stavu.

Mamutí můstek K-185 pro lety na lyžích v Harrachově.Foto: Deník / Petr Zbranek

Skokanské můstky jsou dominantou Harrachova. Když se k nim blížíte od Kořenova, zažíváte až mystický pocit. Ale je to jen chiméra a skelet nedávné slávy. Mamutí i velký můstek jsou mimo provoz už roky. Teď v areálu zavřeli i střední můstky. V současném stavu se po nich nemůže spustit žádný skokan.

„Je strašlivá ostuda, kam to sportovní organizace nechaly dojít,“ neskrývá rozladění současný šéf skokanské části Svazu lyžařů Jakub Janda. Na velkém můstku sám vstoupil do kolotoče Světového poháru ve skocích na lyžích, který se mu podařilo v roce 2004 vyhrát.

Jako by na okamžik zahlédl časy nepříliš vzdálené. Svahy a doskočiště obklopené desítkami tisíc návštěvníků. Hlahol a labyrint jazyků. Čeština, polština, němčina. Ale i japonština či „kérkonoština“. To když vítězům ve skocích na lyžích gratuloval po svém vládce zdejších hor Krakonoš.

Ty časy jsou pryč. Mamutí můstek vyslal lyžaře k letu naposledy v roce 2014, velký můstek dokonce o pár let dříve. Teď byly zavřeny i střední můstky. Podle posudku statiků jsou v havarijním stavu konstrukce můstku K90, nájezdu můstku K40, věže trenérů a vleku. Objekty musely být uzavřeny lidem, pod nájezdy totiž hrozí nebezpečí kvůli odpadávání zkorodovaných částí konstrukce „Podle posudku jsou stavby na konci životnosti a záchrana některých z nich je ekonomicky nesmyslná,“ uvedl generální sekretář Českého olympijského výboru (ČOV) Petr Graclík.

Můstky jsou ve vlastnictví obecně prospěšné společnosti Klasický areál Harrachov (KAH), jejímiž majiteli je právě ČOV a Svaz lyžařů. Pozemky pod můstky patří státu a ten je KAH pronajímá. Ještě loni se na můstku K90 konalo mistrovství republiky, které vyhrál Roman Koudelka. Ten drží i rekord můstku – 102,5 metru z roku 2006.

MLÁDEŽ MÁ UTRUM

Obrovská rána to je pro mladé skokany – především juniory a dorostence. Teď mají nejspíše utrum. „Z pohledu tréninkového procesu skokanů či sdruženářů a mládeže je to komplikace, protože budeme muset výpadek tohoto tréninkového centra nahradit,“ řekl šéf Svazu lyžařů Lukáš Sobotka. Skokané podle něj budou muset využívat například zahraniční můstky.

„Reprezentanti mohou vyjíždět trénovat třeba do Německa, ale aby tam jezdila i mládež? Na to nejsou peníze,“ kontroval Janda. „Nejde to nejen z finančních, ale i časových důvodů,“ povzdechl si i šéftrenér Dukly Liberec Michael Georgiev. Harrachov je podle něj pro tréninky mladých skokanů klíčovým areálem. V zimě jsou tady nejlepší klimatické podmínky. Když jinde není sníh, tak tady ano.

Z celé situace nejsou smutní jen skokani. Zlobí se i místní obyvatelé. „Prostě to vytáhli do mrtě. A když to začne padat, nadávají na stát. Co já vím, neviděl jsem snad ani běžnou údržbu,“ ukázal starší muž k mamutímu můstku.

Na stole nyní leží příslib až půl miliardy korun od státu. Slíbil jej předseda vlády v demisi Andrej Babiš. „Všechny organizace si musíme sednout a dojednat jednotný postup,“ poznamenal Jakub Janda. Přiznání dotace by muselo předcházet schválení výjimky nebo prodej pozemků. Prodávat ale vláda nechce. „Je třeba vyjednat prodloužení pronájmu pozemků pod areálem, aby bylo možné žádat o dotace,“ vysvětlil Babiš.

PAUZA BUDE DELŠÍ

I tak je jasné, že se tu minimálně příští zimu skákat nebude. „Je to běh na dlouhou trať, musíme začít připravovat projekty,“ uvedl Janda. I když se blýská na lepší časy, bývalý skokan se zlobí na dotčené organizace, že do údržby můstků nevkládaly více peněz. Sportovní organizace, které jsou zastoupeny v KAH, teď mají před sebou velký úkol – pozvednout areál znovu k životu. „Uděláme vše pro to, aby přerušení provozu netrvalo moc dlouho,“ dodal Lukáš Sobotka.