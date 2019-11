Ke zvýšení cen však dojde pouze o víkendech. Zdražení přichází jednak kvůli investicím do běžkařského stadionu, jednak proto, že horská obec v zimě trpí dopravními komplikacemi. Kraj navíc před časem zlevnil zimní kyvadlovou autobusovou dopravu, aby obci pomohl.

Bedřichov poslal na stadion dva miliony na vybudování šatny a uzamykatelných skříněk, půl milionu do osvětlení stadionu a dva miliony do terénních úprav. Letos obec dotuje nový zasněžovací systém částkou 1,5 milionu korun. „Dalším důvodem zdražení parkovného jsou rostoucí náklady související s provozem parkovišť a stadionu, jako je zimní údržba, elektrická energie, mzda obsluhy. Částí parkovného navíc obec financuje úpravu tratí Jizerské magistrály, kde je jedním z největších přispěvatelů,“ doplnil starosta Bedřichova Petr Holub.

Novinkou v parkování je hodinový tarif za 80 korun. Nejvyužívanější tarif do tří hodin zdraží ze 100 na 150 korun. Kdo zde bude stát až osm hodin, zaplatí 200 místo 150 korun. Celodenní stání zdraží o 100 na 300 korun. „Ceny pro zimu začnou platit, až nasněží a Jizerská obecně prospěšná společnost začne upravovat lyžařskou magistrálu,“ doplnil starosta.

Zdarma ale zůstane parkoviště P4 Hřiště se zhruba 200 místy, které je od běžkařského stadionu vzdálené něco přes kilometr.

Autobusem za dvacku

Zdražení parkovného přišlo pouhých 14 dní poté, co došlo ke změně tarifů v hromadné dopravě. Zatímco na drtivé většině území Libereckého kraje došlo od 1. listopadu k mnohde až třicetiprocentnímu zdražení jízdného, tak Bedřichov bude v tarifním pásmu Liberce. Pro cestu do oblíbeného východiska pro výlety do Jizerských hor tak bude z krajského města stačit dvacetikorunová jízdenka.

Horní část Bedřichova, která je celoročně vyhledávaným cílem návštěvníků, obsluhuje linka číslo 18 MHD Liberec. Změna tarifní zóny a s ní i snížení jízdného se dotkne také sezonního Skibusu Liberec–Bedřichov. „Zvýšením atraktivity autobusového spojení sjednocením jízdného na úroveň ceny městské hromadné dopravy můžeme očekávat i úbytek osobních aut, která turistické lokalitě rozhodně neprospívají,“ vysvětlil hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Kraj i obec si od obou opatření slibují zklidnění dopravy v Bedřichově. Masivní používání osobních aut na úkor veřejné dopravy bylo v loňském roce příčinou častých dopravních kolapsů na přetěžovaných horských cestách.