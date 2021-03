Polské Jakuszyce, stejně tak jako městečko Szklarska Poreba, pod nějž Jakuszyce patří, se připravují na turistický boom. Centrum se má stát cílem zastávek Světových pohárů v klasickém lyžování či biatlonu. Myslí tu ale i na širokou veřejnost. „Dolnosaské Centrum Sportu bude nejmodernějším biatlonovým a běžeckým centrem v Polsku a Evropě,“ sdělil pro polský tisk maršálek Dolnoslezska Cezary Przybylski.

Návštěvníci tu najdou nejen skvěle vybavený stadion pro běžecké sporty a biatlon, ale i in-line dráhy, bazén, hotel s kapacitou cirka 200 míst, wellness centra, tělocvičny, halu na míčové sporty nebo fotbalové hřiště s atletickou dráhou. Nemá chybět ani muzeum zimních sportů.

Celkově zde bude asi 60 kilometrů sjezdovek a tři samostatné sjezdovky pro profesionály. Ve středisku si budou moci návštěvníci půjčit lyžařské vybavení, kolečkové brusle, jízdní i elektrická kola. Součástí centra budou i voskovací kabiny a šatny.

Zprovoznění velkorysého areálu vyhlíží i Liberecký kraj. Výstavba moderního sportovního centra by totiž mohla být přínosná i pro Čechy. Lidé by mohli mezi krajem a Jakuszycemi pendlovat po celý rok. „Dolnoslezské Centrum Sportu v Jakuszycích by mělo sloužit návštěvníkům celoročně,“ přiblížila mluvčí kraje Andrea Fulková.

Nejprve armáda, pak stavební buňky

Areál sousedící s osadou Jakuszyce prochází nebývalou proměnou. „Ještě před deseti lety tam byly jen budovy polské armády. Pak tam navezli stavební buňky, postavili pár hotelů a začali areál provozovat. To, co tam ale připravují teď, nemá obdoby,“ poznamenal starosta nedalekého Harrachova Jaroslav Čech. „Bohužel se to s děním v Harrachově nedá srovnat, Polsku lze jen závidět,“ doplnil.

Na projekt Dolnosaského Centra sportu by na české straně mohla navázat obnova harrachovského běžkařského areálu. Projekt by měl zahrnovat nejen revitalizaci běžeckých tratí, ale také skokanských můstků.

Studie proveditelnosti obnovy harrachovského areálu pro klasické lyžování by měla být hotova co nejdříve. Počítá se v ní s revitalizací malých i velkých skokanských můstků a běžeckých tratí. Bude nabízet i variantu s parametry odpovídajícími pořádání závodů světového poháru a mistrovství světa,“ uvedl hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Harrachovská radnice očekává, že s výstavbou polského a revitalizací českého centra najde využití i pro opuštěnou budovou celnice na hraničním přechodu do Polska. „Teď je prázdná, chátrá, nevíme si s ní rady. Je v ní ale velký potenciál. Od Jakuszyc je asi čtyři sta metrů, takže už jsme zahájili jednání s Poláky. Snad společně vymyslíme nějaké řešení, jak ji využít,“ přiblížil místostarosta Harrachova Tomáš Vašíček.

Po výstavbě polského areálu se zřejmě více rozběhne mezinárodní hromadná doprava. „Předpokládáme, že se zvýší počet vlakových spojů, v plánu je autobusové spojení do Szklarske Poreby, se zastávkami v Jakuszycích a několika zastávkami jak v Harrachově, tak ve Szklarske Porebě, což je moc krásné město,“ doplnil starosta Harrachova Jaroslav Čech.