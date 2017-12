Lyžařský servis v Libereckém kraji na poslední dny roku

Liberecký kraj - Lyžařské areály ve vyšších polohách a s umělým zasněžování jedou v plném provozu za ceny hlavní sezony.

Lyžařská sezona. Ilustrační snímek.Foto: DENÍK

SKIARÉNA JIZERKY

Tanvaldský Špičák – Na sjezdovkách 40 – 60 cm vlhkého sněhu. Celý areál v provozu (mimo vleku Pod lesem) od 8:30 do 16:00 hod. Večerní lyžování: úterý a sobota, 17:00 – 20:00h na Tanvaldském Špičáku 2 – vlek Zalomený. Lyžařská škola a půjčovna SKI Bižu otevřena – 732 751 119.

Severák – Na sjezdovkách 40 – 60 cm vlhkého sněhu. Celý areál v provozu od 9:00 do 16:00hod. Večerní lyžování do 31.12. denně, 17:00-20:00h vlek U Arniky. Lyžařská škola a půjčovna SKI Bižu otevřena – 605 907 935.

Bedřichov – Na sjezdovkách 30 – 40 cm vlhkého sněhu. Celý areál v provozu od od 9:00 do 16hod. Večerní lyžování: v pondělí, středu, pátek a sobotu, 16:30 – 20:00hod na Malinovce. Lyžařská škola a půjčovna SKI Bižu otevřena – 604 581 037.

ROKYTNICE NAD JIZEROU

Zpřístupněny všechny sjezdovky na svazích Lysé hory ve skiareálu Horní Domky, včetně červené sjezdovky FIS o délce 2,5 km. V provozu je také rodinný skiareál Studenov, který je dostupný z náměstí a je pro své mírné svahy oblíben zejména u začátečníků a snowboardistů. Oba skiareály jsou otevřeny denně od 8:00 do 16:00 hodin. Z náměstí do skiareálu Horní Domky vozí lyžaře skibu ve čtvrthodinových intervalech.

ČERNÁ ŘÍČKA NAD DESNOU

Zasněžené jsou všechny sjezdové tratě a vše je v provozu. Večerní lyžování je od 26. prosince do 21 hodin, na Silvestra do 22 hodin. Jednodenní skipass 8:30-16:30 pro dospělé za 330 korun a junioři a senioři za 270 Kč. Večerní lyžování do 20 hodin za 190 a 170 korun.

REJDICE

Jedou nepřetržitě. Provoz lanové dráhy od 9 do 16.30, večerní lyžování prozatím v pátek a v sobotu do 20 hodin. U horního bufetu je usazena jedna snb překážka. Jednodenní skipas do 4.3.: 1 den 440,-/300,- (dospělí, děti, vedlejší sezona: 1 den 380,-/270,-

HARRACHOV

V plném provozu.Všechny sjezdovky otevřeny. Provozní doba lanových drah 8:00 – 16:00. Večerní lyžování denně do 20:00 na LV Dopplik v centru. Jednodenní skipas 690,-/ 640,-/460,- (dospělí/ junioři 14 – 17/ děti 6 – 13 let). Večerní lyžování 16.55 až 20:00 za 220 korun.

PASEKY NAD JIZEROU

V současné době je tu cca 40 až 60 cm sněhu, sjezdovky stále zasněžují. Provoz areálu na všech lanovkách a vlecích kromě Tatrapoma H210, zavřené tratě jsou Potůček, Měřený úsek a Snowpark. Jednodenní skipass za 390 pro dospělé a 290 pro děti do 13 let.Od letošní sezóny se dá parkovat v Pasekách na VŠECH parkovištích ZDARMA. Večerní lyžování mimo provoz.

Běžecké stopy okolo Štěpánky jsou v provozu.

PŘÍCHOVICE

V areálu U čápa jezdí Kotva Čáp a Malý Čáp od 8.30 do 16.30. Večerní lyžování denně 18:30 – 20:30. Přístupné sjezdovky jsou Čecha Karla Němce, Varla Frištejnského a Učitele Poustky. Jednodenní skipas za 370 pro dospělé a 340 pro děti do 12 let.

JIZERSKÁ MAGISTRÁLA

Do stop lze tedy nastoupit kromě Bedřichova a Jizerky také v Josefově Dole, Desné, Albrechticích, na Souši a v Hraběticích. Upravené úseky, jak uvádí Jizerská o.p.s. můžete jako vždy najít na portálech Skimapa a Bílé stopy.

VYSOKÉ NAD JIZEROU

V pravidelném denním provozu od 8:30 do 16:00, skiareál Šachty společně s areálem Větrov. Večerní lyžování 18:00 – 21:00 hod. Jednodenní skipas 400,-/ 320,-/ 260,-/ 320,- (dospělí/ děti/ junioři/ senioři). Večerní lyžování: 250,-/ 200,-/ 150,-/ 200,-

SMRŽOVKA

Skiareál Filip jede v plném provozu od 8:30 do 16:30, večerní lyžování 16:30 - 20:00. Jednodenní skipas - hlavní sezona 390,- dospělí, 260,- děti /4-15 let/ a senioři 63+. Večerní lyžování 200,- a 160,-.

JEŠTĚD

Sjezdovky v provozu: Liberecká, Pod lany, F10 a pro děti Bucharka. Přes oblevu minulých dnů se v horských partiích stále drží díky technickému zasněžování stabilní pokrývka. Parkování je možné kromě zpoplatněného P1, i zdarma na Centrálním parkovišti P3 a P4 u skokanských můstků nebo parkovišti Bucharka. V provozní doba skiareálu na denní lyžování od 8:30 do 16 hodin, na večerní od 18 do 21 hodin.

Místo silvestrovské oslavy skiareál Ještěd připravil na 5. ledna 2018 akci pro celé rodiny pod názvem S RODINOU NA JEŠTĚD. V rámci večerního lyžování zdarma čeká návštěvníky nabitý program již od 16:30 do 22:00 hodin. Kromě testování lyží Sporten, iQLANDIA laboratoře, lyžařské show a ukázek vozů VOLVO se můžete těšit na soutěže s hlavní výhrou zájezd do Egypta pro celou rodinu od CK Blue Style nebo ohňostroj na závěr. Hvězdou večera bude bezpochyby zpěvačka Katarína Knechtová se svým repertoárem. Akce je bez vstupného a lyžuje se zdarma.