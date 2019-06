Stovky školáků se dnes vydají na první prázdninové výlety. Víkendové teploty naznačují, že pravděpodobně povedou k vodě. Letošní horka ale zavinila, že nepříjemné sinice jsou už začátkem prázdnin na dvou nejoblíbenějších vodních plochách v kraji: Máchově jezeře a Hamru na Jezeře. Včera to potvrdila Krajská hygienická stanice v Liberci.

Zároveň má ale pro milovníky koupání dobrou zprávu: „Nyní jde o jiný druh sinic, který nemá na zdraví tak zásadní vliv,“ upozornila mluvčí stanice Zuzana Balašová. Pozor by si podle ní měli dát pouze lidé trpící kožními alergiemi. „Zdravým jedincům by sinice problémy dělat neměly,“ dodala Balašová s tím, že záleží také na délce a intenzitě koupání. „Týdenní rekreace na Máchově jezeře rozhodně zdravým lidem potíže nezpůsobí,“ uklidnila. Lidé by se i tak měli po koupání vždy osprchovat, aby eliminovali možný dopad sinic na své zdraví.

POZOR NA NAPITÍ

Kontrola, kterou krajská hygiena provedla minulý týden na přehradách v jabloneckém Mšeně a libereckém Harcově, zatím přítomnost sinic neprokázala. V pořádku shledala také liberecká koupaliště Vápenka a Sluníčko. Zhoršenou kvalitu vody naopak vykázalo koupaliště v Chrastavě. „Tam ale nejde o sinice. Je to přírodní koupaliště, kde hrozí fekální znečištění z přítoku Vítkovského potoka,“ upřesnila Balašová.

Přestože koupaliště nesplňuje už řadu let hygienické normy, lidé se tam běžně koupají. „Nic lepšího tady nemáme, o víkendu si můžeme zajet na Kristýnu, ale spousta lidí je ráda, že je tu aspoň něco,“ řekla Petra B., jedna z obyvatelek Chrastavy. Podle Zuzany Balašové lidem z Chrastavy vážnější nebezpečí nehrozí, pokud si dají pozor, aby se vody při potápění nebo skákání nenapili. To platí zejména u dětí.

NÁPRAVA SE PRODRAŽÍ

Problémy s chrastavským koupalištěm trvají už roky. Město proto už loni rozhodlo o zásadní rekonstrukci, v rámci níž by se koupaliště napájelo z vrtu. „Chtěli bychom tam vybudovat úplně nový bazén s vlastním zdrojem vody,“ popsal starosta Chrastavy Michael Canov.

Rekonstrukce koupaliště měla začít už loni na podzim, zatím se ale odkládá na neurčito. „Problém je v tom, že když jsme vyčíslili celkové náklady, dostali jsme se na 20 milionů. Rád bych, aby se přestavba brzy realizovala, ale teď potřebujeme peníze na jiné věci,“ vysvětlil starosta.

Jako příklad uvedl neplánovaný odkup zdravotního střediska za bezmála devět milionů korun, který tento týden schválilo chrastavské zastupitelstvo. Město tak chtělo zabránit tomu, že by se s novým majitelem mohl snížit už tak kritický nedostatek ordinací praktických lékařů.

„Uvidíme, zda se na koupaliště dostane v příštím roce, za dva roky nebo později,“ podotkl starosta Michael Canov. Z dalších sledovaných koupališť je snížená kvalita vody ještě u dvou vodních ploch v okresech Česká Lípa v Nedamově a v Zákupech a také v Sedmihorkách na Semilsku. Nikde však zatím není stav natolik závažný, že by tu muselo dojít k zákazu koupání.

ZNOVU ZA TÝDEN

Další měření bude hygiena provádět příští týden. Aktuální stav na koupalištích se pak lidé mohou dozvědět z přehledné tabulky, kterou má Krajská hygienická stanice Liberec na svých webových stránkách v sekci rekreační koupání.

V průběhu letních prázdnin pak budou hygienici sledovat kvalitu vody také na přírodních koupalištích nebo přehradách, například v nádrži Fojtka na Liberecku nebo Veseckém rybníku, známém mezi Liberečany jako Teich.