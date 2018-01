FOTO: Made in Jablonec – oslava krásy. Přehlídka má motto Sto let inspirace

Jablonec nad Nisou – Beznadějně vyprodané odpolední i večerní představení umu a řemeslné zručnosti desítek firem v regionu.

Módní přehlídka Svazu výrobců skla a bižuterie Made in Jablonec s podtitulem Sto let inspirace měla premiéru 11. ledna v Eurocentru v Jablonci nad Nisou.Foto: Deník / Zbranek Petr

Prvky v českých národních barvách na některých modelech připomněly, že letos slaví Česká republika sto let od svého vzniku. I proto pořadatelé tradiční přehlídky bižuterie zadali jasné podmínky: „Vyberte si inspiraci v jednotlivých obdobích.“ „Nechtěli jsme retrospektivu, to tu bylo,“ vysvětlil Milan Kohout, ze Svazu výrobců skla a bižuterie, která každoročně akci pořádá. Kolekce proto jejich autoři tvořili do téma Noblesa 30. let, Volnost let 60. a Nové tisíciletí.

Na mole defilovaly letos modelky s 54 autorskými návrhy, Preciosa se představila navíc s devíti svými. Kromě bižuterních a šperkařských firem z regionu, místních návrhářů a škol, se letos spolupodíleli i renomovaní autoři, EDaniely či Petr Kalouda. „Na další rok chceme oslovit ještě další špičkové návrháře,“ potvrdil záměr Kohout.

Jabloneckou přehlídku v plné kráse viděla tisícovka lidí, znovu se na domácí půdě představí při Křehké kráse v srpnu. „Jedeme s ní i na veletrh cestovního ruchu do Jekatěrinburg. To je již potvrzený projekt,“ doplnil Pavel Kopáček, šéf svazu.