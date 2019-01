Bedřichov – Tratě Jizerské magistrály nebudou bezplatně přístupné navždy. Podle Mileny Jelínkové, ředitelky Jizerské o.p.s., která magistrálu spravuje, je nevyhnutelné, aby v budoucnu přesla větší zodpovědnost na lyžaře.

„Podle našich statistik každoročně přibývá lyžařů, kteří nám posílají dobrovolné finanční příspěvky. Od začátku sezony do minulého týdne to bylo zhruba dvacet tisíc korun přes dárcovské sms a kolem padesáti tisíc korun nám přišlo na účet veřejné sbírky. To už není zanedbatelné a značí to, že se postupně mění myšlení lidí, kteří evidentně jsou ochotní za využívání udržovaných tratí platit,“ říká Milena Jelínková.

Dobrovolná forma příspěvků sice není zanedbatelná a peněz od lyžařů by mělo i nadále přibývat, i tak jde ale v rámci celoročních nákladů Jizerské o.p.s. jen o zlomek.

„Pro představu, jen dnešní den vyjde údržba tratí na osmačtyřicet tisíc korun,“ poznamenala Milena Jelínková s tím, že Jizerská o.p.s. s pětimilionovým ročním rozpočtem se do budoucna bez lyžařů skutečně neobejde.

Myšlenku zpoplatnění magistrály podporuje i hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler. „V zahraničí je to zcela běžná věc. Nešlo by o placení za vstup, ale za službu. Vemte si, kolik zaplatíte za pouhý jeden lyžování v některém z velkých skiareálů. A na Jizerské magistrále lidé jezdí také na upravených tratích, ale úplně zdarma. Kdyby lyžaři za tuto službu platili, o žádných finančních problémech by nemohla být řeč. A za každého by šlo třeba o částku v hodnotě dvou piv,“ vyjádřil se hejtman.

Ve finále by ale jednorázová částka za využití upravených tratí mohla být klidně ještě nižší, protože Jizerské hory údajně každou sezonu navštíví až půl milionu běžkařů.

Případné zpoplatnění Jizerské magistrály je sice teprve ve fázi úvah, přičemž na toto téma se ještě uskuteční mnoho jednání, ale jak vyplynulo ze včerejšího setkání Mileny Jelínkové, hejtmana Stanislava Eichlera a zástupců Lesů ČR, Povodí Labe a CHKO Jizerské hory, má tato myšlenka obecně velkou podporu.

„Dokážu si představit například roční permanentku a také systém kontrol,“ uvedl vedoucí Správy CHKO Jizerské hory Jiří Hušek.

„Také podporujeme placenou službu a pokud by šlo o technické zajištění, domluvili bychom se, kde a jak jej zřídit,“ přidal se krajský ředitel Lesů ČR Luvík Řičář.

Pro zpoplatnění magistrály by zvedl palec i ředitel jablonecké pobočky Povodí Labe Jaroslav Jaroušek.

Všech pět zástupců zmíněných stran se včera sešlo na Šámalově chatě v Bedřichově, kde podepsali Deklaraci o spolupráci. „Jejím smyslem je ukázat veřejnosti naši spolupráci a také upozornit na to, že v horách nejsou jen lyžaři nebo jen ochránci, ale že zde probíhají různé činnosti a aby vše fungovalo, musíme se všichni domlouvat,“ konstatovala Milena Jelínková.

Jizerská magistrála má v současné době 170 kilometrů tratí a 22 nástupních míst. Ještě v letošní sezoně by mělo přibýt další, a to v Josefově Dole.

Do budoucna není vyloučené ani rozšíření samotných tratí – v řádech několika kilometrů. Opět ale půjde o domluvu mezi více stranami.